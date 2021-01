Biontech: EU bestellt 300 Millionen weitere Impfdosen

08.01.2021 11:47 Uhr

Die EU legt nach: Wie Ursula von der Leyen in Brüssel bekannt gab, hat die Kommission weitere 300 Millionen Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer bestellt.

Jetzt also doch: Wie die deutsche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (62) am Freitag in Brüssel bekannt gab, hat die Europäische Union einen Vertrag über bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer abgeschlossen. Das sind doppelt so viele Dosen wie bisher. 75 Millionen davon sollen bereits im zweiten Quartal zur Verfügung stehen.

Zuvor gab es heftige Kritik aus unterschiedlichsten Lagern an der Bestellstrategie der EU, die auf viele unterschiedliche Lieferanten seit Sommer setzte. Die Impfstoffe der anderen Hersteller – mit Ausnahme der US-Firma Moderna – haben aber bis heute noch keine Zulassung in Europa erhalten. Auch deswegen verstolperte die EU den Impfstart, der seit dem 27. Dezember nur schleppend voranschreitet.

We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.

We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.

They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021