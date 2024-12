"Ein brillanter Schauspieler" Biopic „A Complete Unknown“: Bob Dylan schwärmt von Timothée Chalamet

Bob Dylan (l.) ist überzeugt von Timothée Chalamets Schauspielkünsten. (paf/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 09:18 Uhr

Bob Dylan ist offenbar ein großer Fan von Timothée Chalamet. Der Musiker zeigte sich begeistert davon, dass der "Dune"-Star ihn im Film "A Complete Unknown" spielen werde. Er sei "ein brillanter Schauspieler", so Dylan.

Der legendäre Musiker Bob Dylan (83) hat in höchsten Tönen über Schauspieler Timothée Chalamets (28) Besetzung im Biopic "A Complete Unknown" gesprochen. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X war er sich sicher, dass ihn der "Dune"-Star überzeugend verkörpern werde.

Video News

"Timmy ist ein brillanter Schauspieler"

"Demnächst startet ein Film über mich mit dem Titel 'A Complete Unknown' (was für ein Titel!)", schrieb Dylan und ergänzte, Chalamet werde die Hauptrolle übernehmen. "Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also bin ich sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich", erzählte der Sänger überzeugt.

There’s a movie about me opening soon called A Complete Unknown (what a title!). Timothee Chalamet is starring in the lead role. Timmy’s a brilliant actor so I’m sure he’s going to be completely believable as me. Or a younger me. Or some other me. The film’s taken from Elijah… — Bob Dylan (@bobdylan) December 4, 2024

Neben Dylan schwärmten auch andere Personen von Chalamet, die den Film vorab sahen. Der Filmjournalist Scott Menzel betonte auf X, der "Dune"-Star liefere "die Performance des Jahres ab". Ergänzend brachte der Senior-Redakteur Clayton Davis an, Chalamet spiele den Musiker mit "müheloser und doch konzentrierter Entschlossenheit".

"Eine fantastische Nacherzählung"

Wie auch Dylan in seinem Post erklärte, handelt es sich bei dem Film um eine Adaption des Buchs "Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties" von Elijah Wald (65). Es sei "eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 60er Jahren", lobte Dylan den Autor und wies seine Follower an: "Nachdem ihr den Film gesehen habt, lest das Buch."

Mit dem Buch als Vorlage betrachtet der Film von Regisseur James Mangold (60) den Karrierestart des Musikers in den 1960er Jahren in New York. "A Complete Unknown" erzählt von seinem Wandel vom Folk- zum Rockmusiker. Damit verbunden thematisiert das Biopic seinen Auftritt beim Newport Folk Festival 1965. Dort trat Dylan entgegen seines damaligen Image als Folk-Musiker mit E-Gitarre und in Lederjacke auf. In Deutschland läuft der Film am 27. Februar 2025 in den Kinos an.