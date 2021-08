Birgit Lauda zeigt sich mit neuem Mann an ihrer Seite

Marcus Sieberer und Birgit Lauda bei den Salzburger Festspielen (tae/spot)

23.08.2021 07:00 Uhr

Vor zwei Jahren starb die Formel-1-Legende Niki Lauda. Seine Witwe Birgit zeigt sich bei den Salzburger Festspielen nun mit einem neuen Mann an ihrer Seite.

Niki Lauda (1949-2019) starb am 20. Mai 2019 im Alter von 70 Jahren. Seine Frau Birgit (42) war stets an seiner Seite – 15 Jahre lang. Jetzt hat die Witwe der Formel-1-Legende eine neue Liebe gefunden, mit der sie sich am Samstag bei den Salzburger Festspielen das erste Mal zeigte.

Mit der „Bild“-Zeitung sprach die 42-Jährige nun darüber, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Bei der Premiere von „Tosca“ bei den Salzburger Festspielen war Marcus Sieberer „nicht nur ein Begleiter. Er ist der neue Mann in meinem Leben nach Niki. Wir haben uns auf Ibiza durch gemeinsame Freunde kennengelernt“, verriet die Witwe von Niki Lauda.

Beide bringen Kinder mit in die Beziehung

Seit Anfang des Jahres seien sie und der Finanzexperte und Jurist bereits liiert. Sieberer ist geschieden und Vater zweier Teenager. Birgit Lauda bringt ebenfalls zwei Kinder mit in die Beziehung: Ihre Zwillinge Max und Mia sind elf Jahre alt und kamen im September 2009 zur Welt.

Niki Lauda wurde dreimal Formel-1-Weltmeister, 1975, 1977 und 1984. 1976 hatte er einen schweren Unfall auf dem Nürburgring nur ganz knapp überstanden. Er zog sich dabei schwere Kopfverbrennungen und Verätzungen der Lunge zu. 42 Tage nach dem Horrorcrash startete er wieder beim Großen Preis von Italien. 1997 und 2005 musste sich Lauda als Folge des Unfalls zwei Nierentransplantationen unterziehen. Im Sommer 2018 hatte er zudem eine Lungentransplantation.