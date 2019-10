Birgit Schrowange: „Manche Kolleginnen übertreiben’s mit totgebotoxten Gesichtern“

Birgit Schrowange bereitet ihr fortgeschrittenes Alter keine Sorgen. Sie glaubt, dass nicht Faltenmittel eine Frau schön machen, sondern etwas anderes.

Die Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange zeigt sich in Sachen Älterwerden gelassen. „Ich bin schon grau, habe nicht die schlankste Figur und bin 61“, sagte Schrowange der „Bild“-Zeitung. „Ich mache diesen ganzen Schönheitswahn nicht mit. Vermutlich ist es das: Ich bin einfach ich.“

Faltenmittel wie Botox lehnt die RTL-Moderatorin demnach ab. Sie schwöre auf die Hautbehandlung Microdermabrasion und Fruchtsäure-Peeling, sie nehme immer Sonnenschutzfaktor. „Keine Spritzen! Manche Kolleginnen übertreiben es mit ihren totgebotoxten Gesichtern leider gewaltig. Eine Frau ist dann schön, wenn sie gesund und glücklich ist und nicht, wenn sie ihren Beauty-Doc reich macht.“

Dass sie seit einiger Zeit zu ihren grauen Haaren steht, hat sie „nicht eine Sekunde bereut“. Sie habe total viel Lebenszeit gewonnen, weil sie am Schluss alle zwei Wochen färben lassen musste. „Durch das Fernsehlicht, die HD-Technik und die Greenbox hat man jedes weiße Haar gesehen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf diese Färberei.“

Seit 25 Jahren Moderatorin bei „Extra“

Mit Blick auf die Anerkennung für ihre grauen Haare sagte Schrowange: „Es kamen Leute auf mich zu: „Booooah, du bist sooo mutig!“ Hat das jemals jemand zu meinem Kollegen Peter Kloeppel gesagt? Kein Mann muss sich so einen Schwachsinn anhören!“

Am Montag (22.15 Uhr) läuft bei RTL die Jubiläumsfolge 25 Jahre „Extra“. Seit der ersten Sendung am 13.10.1994 ist sie das Gesicht der Sendung. Erinnert sie sich noch an ihre erste Sendung? „Ja, ich war sehr aufgeregt, trug einen biederen Blazer, das Studio war ziemlich düster, genauso wie unsere Themen der ersten Sendungen. Seitdem hat sich sehr viel verändert“, erzählte sie RTL im interview.

Und so bereitet sich Schrowange auf die montägliche Show vor: „Ich schaue mir mit meinen Redaktionsleitern zusammen die Beiträge vorher an. Wenn ich Gäste im Studio habe, informiere ich mich umfassend über die Themen, über die wir sprechen, stimme mich dazu mit den Redakteuren ab. Danach geht es ins Styling und in die Maske. Im Anschluss zeichne ich vor der Livesendung die Trailer auf und bin dann um 22.15 Uhr live auf Sendung bis ca. 23.30 Uhr.“ (dpa/KT)