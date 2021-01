09.01.2021 21:55 Uhr

Bitte jetzt nicht laut lachen: Das ist Michael Wendlers neuer Job!

Am Samstagabend startete bei RTL die zweite Folge der Castings zur neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Die Folgen wurden letzten Spät-Sommer aufgezeichnet, Juror Michael Wendler verschwand jetzt wie von Zauberhand aus der Show!

Vor der Ausstrahlung des Castingspektakels und nach jeder Werbepause blendete RTL eine schlichte Schrifttafel ein und holte das Maximale aus seiner radikalen Wendler-Zensur heraus: Es erwähnte den gefallenen Reality-Star und Schlagersänger einfach mit keiner Silbe, schnitt und pixelte.

„…und jetzt: gute Unterhaltung“

„Die nachfolgende Sendung wurde im September 2020 aufgezeichnet. Nach Ende der Dreharbeiten hat ein Juror Verschwörungstheorien verbreitet und wir hatten die weitere Zusammenarbeit beendet. Mit der Ausstrahlung der ersten Folge von DSDS hat der Juror erneut völlig untragbare Äußerungen öffentlich verbreitet. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn aus den Castingfolgen herauszuschneiden. Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskrimierung auf das schärfste. Und jetzt: Gute Unterhaltung.“

Wie Wendler sich nach KZ-Vergleich rausredet

„Der Juror“ erntete zuvor einen Mega-Shitstorm, nachdem er am Dienstag auf Telegram Deutschland mit einem KZ verglich. Als ihn der Hurrikan der Empörung in seiner coronafreien kleinbürgerlichen Spießer-Blase in Florida erreichte versuchte sich „der Juror“ damit herauszureden, dass er damit „Krisenzentrum“ meinte. Diese Erklärung für „KZ“ ist im deutschen Sprachraum allerdings völlig neu und dem „Juror“ wurde daher angeraten mal das „Krisenzentrum“ in Auschwitz zu besuchen, um seinen Horizont zu erweitern…

Jedenfalls haben die RTL-Cutter den Wendler komplett aus der Show geschnitten und die Leistung verdient Beifall, es war doch gar nicht stellenweise dramaturgisch holprig, wie angekündigt. Sondern einfach nur verpixelt. Na und?

Die Show kam daher als hätte es den Wendler nie gegeben. Ganz großes Kino!

Neuer „Nachrichtensender“

„Der Juror“, selbstverliebter Großkotz und Wichtigtuer, Trump-Fan und Fake-News-Verbreiter sowie Meister der Selbstüberschätzung und vor allem ganz großen Ankündigungen, versinkt derweil weiter immer tiefer in der Bedeutungslosigkeit, will das bloß noch nicht wahrhaben. Deshalb hat er sich flugs eine neue Aufgabe gesucht.

„Der Juror“ wird nun Nachrichtenmann! Bitte was? Richtig gelesen: NACHRICHTENMANN! Und nun kommt’s: In seiner Instastory schrieb der Mann, der u.a. die weltweite Pandemie als „Fake“ bezeichnet, in dritter Person über sich: „Aufgrund der vielen falschen und unausgewogenen Berichte in den MS Medien („Mainstream Medien“) wird Michael Wendler in wenigen Tagen seinen neuen Nachrichtensender vorstellen…“ Hilfe!