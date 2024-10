Auf der Suche nach MRT-Termin Bitte kein Meniskusschaden! Sarah Engels verletzt sich beim Surfen

SpotOn News | 25.10.2024, 16:32 Uhr

Anfang des Jahres hat sich Sarah Engels bei einem Skiunfall das Kreuzband gerissen. Jetzt befürchtet die Sängerin, dass sie sich beim Surfen einen Meniskusschaden zugezogen haben könnte und womöglich erneut operiert werden muss.

Sarah Engels (32) hat sich im Surfen versucht und könnte sich wegen einer Fehleinschätzung stark verletzt haben. Die Sängerin erzählt auf Instagram, dass sie sich einen Meniskusschaden zugezogen haben könnte.

In ihren Storys fragt Engels ihre Followerinnen und Follower, ob nicht "jemand eine Sportklinik rund um Köln" kenne, in der sie spontan am Samstag einen Termin für eine Magnetresonanztomographie (MRT) bekommen könnte. In einem etwas später veröffentlichten Video erklärt die Sängerin dann genauer, warum sie auf der Suche ist.

Sarah Engels: "Der Boden kam schneller als gedacht und geplant"

Als Engels von einem Surfbrett sprang, sei das Wasser weniger tief gewesen, als sie angenommen hatte – "der Boden kam schneller als gedacht und geplant. Und da bin ich so richtig blöd weggeknickt mit dem Knie und das Knie ist dick geworden."

Engels denke nicht, dass es das Kreuzband sei, mit dem sie zuvor nach einem Skiunfall Probleme hatte. Es bestehe demnach aber ein "Verdacht, dass es ein Meniskusschaden ist, was natürlich auch die reinste Katastrophe wäre". Die Sängerin hoffe und bete, dass dies nicht der Fall sei "und dass da auch nichts ist, was operiert werden muss".

Anfang des Jahres hatte sich Engels auf der Skipiste verletzt und musste am Kreuzband operiert werden. "Ich hatte gerade das Gefühl, wieder frei laufen zu können, wieder frei Sport machen zu können – ohne Angst, ohne Sorgen, ohne ein blödes Gefühl im Knie", erzählt sie jetzt. "Jeder, der mir schon länger folgt, weiß, wie viel Arbeit und Schweiß mich das gekostet hat, das alles aufzuarbeiten, die Muskulatur aufzubauen und vor allem mich mental aufzuraffen und zu kämpfen." Sie habe gerade erst das Gefühl gehabt, an dem Punkt zu sein, auf den sie so lange hingearbeitet habe. "Ich hoffe so sehr, dass ich nicht wieder operiert werden muss", schreibt sie weiter. Die Ungewissheit treibe sie gerade in den Wahnsinn.

Von der Surfsession in Kanada hatte Engels auch kürzlich einige Eindrücke bei Instagram geteilt. Sie veröffentlichte mehrere Bilder vom Strand und auch einen Clip, der sie auf einem Surfbrett im Wasser zeigt. Dazu kommentierte sie unter anderem: "Ich hätte nie gedacht, dass mir Surfen so viel Spaß macht. Nach Hawaii war es das zweite Mal auf einem Surfbrett und dieses Mal hat es echt gut funktioniert. Zwar lange kein Profi, aber ich stand auf dem Board und bin ein paar richtige Welle geritten – echt ein cooles Gefühl!"

Die Sängerin ist seit 2021 mit ihrem Ehemann Julian Engels (31) verheiratet. Zusammen mit ihm, Tochter Solea (2) und ihrem Sohn Alessio (9) – der aus einer vorangegangenen Ehe mit Pietro Lombardi stammt – befand sich die 32-Jährige zuletzt auf einer Art Roadtrip durch Kanada.