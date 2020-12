Bitte keine Ryan-Reynolds-Straße: Hollywood-Star lehnt dankend ab

03.12.2020 07:38 Uhr

Eine Petition aus seiner Heimatstadt Vancouver fordert, eine Straße nach Ryan Reynolds zu benennen. Der Schauspieler hält davon allerdings gar nichts.

Ryan Reynolds (44) will offenbar auf keinen Fall, dass die Einwohner von Vancouver auf einer nach ihm benannten Straße fahren. Der „Deadpool“-Star reagierte mit einer netten Absage auf eine Petition, in der genau das gefordert wurde. „Sehr freundlich, aber auf keinen Fall“, twitterte Reynolds. „Wenn der Verkehr nervt, werden alle sagen: ‚Ryan Reynolds ist das reinste Chaos‘ oder ‚Ryan Reynolds ist wirklich dicht‘. Meine Brüder würden das zu sehr genießen.“

Very kind but hard pass. If traffic sucks everyone will say, “Ryan Reynolds is a mess” or “Ryan Reynolds is really backed up”.

My brothers would enjoy this too much.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 28, 2020