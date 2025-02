Seine Schwester kam im gewagten Outfit Bizarrer Grammy-Look: Jaden Smith trägt schwarze Burg auf seinem Kopf

Jaden (l.) und Willow Smith erschienen in extravaganten Looks zu den Grammys. (ili/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 12:42 Uhr

Jaden Smith sorgte bei den Grammy Awards für Aufsehen: Der Sohn von Will Smith erschien mit einer schwarzen, burgartigen Konstruktion auf dem Kopf. Seine Schwester Willow glänzte ebenfalls in einem gewagten Look.

Die Kinder von Hollywoodstar Will Smith (56) sorgten bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles für einen denkwürdigen Auftritt. Während Jaden Smith (26) in einem klassisch-eleganten schwarzen Smoking von Louis Vuitton erschien, setzte er mit seiner Kopfbedeckung ein mehr als ausgefallenes Statement: Der Schauspieler und Rapper trug eine große schwarze Konstruktion in Form einer mehrstöckigen Burg auf seinem Kopf.

Video News

Design aus Transsilvanien

Das auffällige Accessoire stammt vom Label Abodi und wurde im Stil einer transsilvanischen Burg entworfen. Das Designteam erklärte auf Instagram die Inspiration hinter dem Kunstwerk: "Der künstlerische Kopfschmuck verbindet die mysteriöse Eleganz von Abodi Transsilvanien mit einem kühnen, modernen Design, inspiriert von der transsilvanischen Geschichte und den Vampirlegenden der Bathori."

Geschwister-Power auf dem roten Teppich

Seine Schwester Willow Smith (24) präsentierte sich ebenfalls in einem extravaganten Ensemble: Sie wählte einen gewagten Look bestehend aus einem schwarzen BH mit Glitzerelementen und passender Hot Pants, kombiniert mit einem langen schwarzen Mantel von Alexander McQueen. Auffällig waren auch ihre metallischen Grills sowie ein grüner Grill am Vorderzahn.

Sängerin und Schauspielerin Willow Smith war für die Single "Big Feelings" in der Kategorie "Grammy Award for Best Arrangement, Instruments and Vocals" nominiert und für ihr Album "Empathogen" (2024) in der Kategorie "Grammy Award for Best Engineered Album, Non-Classical".

Die Smith-Geschwister besuchten das Event aber auch zur Unterstützung ihres Vaters Will Smith (56), der bei der Preisverleihung als Presenter fungierte. Gemeinsam mit Stars wie Cardi B, SZA und Taylor Swift gehörte der Hollywoodstar zu den prominenten Laudatoren des Abends.

Die 67. Grammy Awards wurden live aus der Crypto.com Arena in Los Angeles übertragen und waren sowohl auf dem TV-Sender CBS als auch auf dem Streamingdienst Paramount+ zu sehen.