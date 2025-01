"Like A Complete Unknown" im Kino Bob-Dylan-Film: Schon jetzt eines der erfolgreichsten Musik-Biopics Das Bob-Dylan-Biopic „A Complete Unknown“ mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle ist erfolgreich an den Kinokassen gestartet. Der Film spielte seit seinem Start am ersten Weihnachtstag bereits 33,6 Millionen Dollar ein.