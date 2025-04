Stars Björn Ulvaeus von ABBA findet, dass Geld nicht wichtig nicht

Bjorn Ulvaeus - 2016 - Eurovision - Picture Alliance BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2025, 14:00 Uhr

Der erfolgreiche Musiker ist der Meinung, dass man Geld nicht zu viel Bedeutung zumessen sollte.

Björn Ulvaeus ist der Meinung, dass man Geld nicht so viel Bedeutung zumessen sollte.

Der ABBA-Musiker, der Gerüchten zufolge ein Vermögen von umgerechnet circa 290 Millionen Euro haben soll, betont, dass es ihm eigentlich egal sei, ob er wohlhabend ist oder nicht. Dennoch habe er durch das Geld, das seine vielen Hit-Songs ihm eingespielt haben, eine gewisse „Freiheit“ erreicht, die er heute nicht mehr missen möchte. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ erklärte Ulvaeus: „Ab irgendeinem Punkt spielt Geld keine Rolle mehr… Zunächst ist es Freiheit von den Sorgen, die andere Leute haben – Arbeit, Rechnungen, die Miete. Das ist so großartig. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, an dem ich das erste Mal dachte: ‚Ich muss mir darüber keine Sorgen mehr machen.‘ Danach ist es wundervoll, wenn du ein Projekt findest, das dringend Finanzierung braucht.“

Durch sein volles Bankkonto konnte der Star im Laufe seiner Karriere verschiedene Projekte verwirklichen, wie beispielsweise das Hit-Musical ‚Mamma Mia!‘ sowie die digitalen ‚ABBA Voyage‘-Konzerte. Über die Bedeutung von Geld sagte er im Interview: „Zum Träumen und zur Entwicklung einer Idee, die man dann tatsächlich umsetzt – dafür ist Geld da. Wie ‚Mamma Mia!‘ oder ‚Voyage‘. Aber diese Projekte sind nicht nur dafür da, um Geld zu machen – sondern um etwas zu tun, das sich lohnt und Spaß macht.“