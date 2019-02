Blac Chyna: Frisch getrennt und schon wieder verliebt

Donnerstag, 14. Februar 2019 21:29 Uhr

Blac Chyna (30) datet nun Rapper Soulja Boy (28). Nachdem sie sich erst kürzlich, nach einer heftigen Auseinandersetzung auf Hawaii, von Rapper Kid Buu (30) trennte, steht nun scheinbar schon der nächste Anwärter in den Startlöchern.

Laut Quellen des Nachrichtenportals „TMZ” treffen sich die Ich-Darstellerin und Soulja Boy schon seit mehr als einer Woche. Die Liebelei soll über Instagram entstanden sein, wo sie sich gegenseitig Privatnachrichten geschickt haben sollen. Romantik pur eben!

Letzte Woche sollen sich Blac und Soulja dann im Penthouse von Sänger Sean Kingston (29) in Los Angeles begegnet sein. Laut den Quellen, soll es dort heiß hergegangen sein – im positiven Sinne.

Quelle: instagram.com

Folgt nach dem Drama die große Liebe?

Seit dem Treffen sollen die beiden unzertrennlich sein, sogar gemeinsam Grammy-Partys besucht haben und das nicht nur als Freunde, wie man zuletzt dachte. In ihrer letzten Beziehung mit Kid Buu ging es zum Ende ziemlich heftig zu. Letzten Monat musste sogar die Polizei einschreiten. In einem Hotelzimmer in Hawaii soll Blac Chyna Kid beschuldigt haben, ihr fremd gegangen zu sein, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll.

Quelle: instagram.com

Blacs Liebesleben wurde zuletzt auch von ihrer Mutter Tokyo Toni (47) kritisiert. Diese riet ihrer Tochter öffentlich dazu, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. So langsam, findet Tokyo, wären Blacs Tochter Dream (2) und ihr Sohn King Cairo (6) bei dessen Vätern, Rob Kardashian (31) und Tyga (29), besser aufgehoben.

Vielleicht auch wegen des ganzen Dramas in ihrem Leben wollte es Blac Chyna mit Soulja Boy eigentlich langsam angehen lassen. Dieses Vorhaben scheint allerdings schnell verworfen. Wie lange dieses Tête-à-Tête wohl hält oder, ob es dieses mal doch die ganz große Liebe wird, wird sich zeigen.