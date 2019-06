Blac Chyna holt sich also von dieser 73-Jährigen Mode-Tips

Dienstag, 25. Juni 2019 10:54 Uhr

Blac Chyna ließ sich für ihren Look bei den BET Awards von Dolly Parton inspirieren. Der 31-jährige Reality-TV-Star zog bei der jährlichen Veranstaltung am Sonntag (24. Juni) im Microsoft Theater in Los Angeles in einer bodenlangen glitzernden roten Robe von Designer Bryan Hearns, zu dessen Fans Jennifer Lopez und Cardi B zählen, alle Blicke auf sich.

Auf Instagram verriet Chyna anschließend, ihr Style sei eine Mischung aus der ‚Jolene‘-Sängerin und Pamela Anderson gewesen, da sie ihre typischen braunen Locken gegen ein klassisches blondes „Bienennest“ austauschte. Unter ein Foto von sich schrieb sie: „Irgendwas zwischen Dolly und Pamela #BETAwards“ Ihren atemberaubenden Look komplettierte Blac Chyna mit einer roten Blumenkorsage, Plattform-Heels und langen, spitzen Fingernägeln.

Quelle: instagram.com

„Ich ging hin und ließ etwas machen“

Weitere Stars, die sich für einen mutigen Red Carpet-Look entschieden, waren Lizzo, Karrueche Tran, Lil Kim und US-Topmodel Eva Marcille, die in einer lilafarbenen bodenlangen Robe zum ersten Mal ihren wachsenden Babybauch präsentierte. Chyna selbst brachte im November 2016 ihr zweites Kind Dream, ihr erstes mit Ex-Freund Rob Kardashian, zur Welt und gab zuvor zu, ihren Körper mithilfe kosmetischer Operationen wieder unter „Kontrolle“ gebracht zu haben.

Danach gefragt, ob ihr Hinterteil „natürlich“ sei, antwortete sie in der ‚The Wendy Williams Show‚: „Ich ging hin und ließ etwas machen. Ich habe Fett absaugen lassen, weil es außer Kontrolle geriet, nachdem ich Dream bekam. Also ließ ich ein wenig davon entfernen.“ Außerdem unterzog sich Chyna insgesamt vier Brustoperationen – um sie erst zu vergrößern und dann wieder zu verkleinern…