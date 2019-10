Blac Chyna: Ihre Mutter bekommt eine Dating-Show

Blac Chynas Mutter sucht im TV den Mann fürs Leben. Diese Show verspricht Fremdschämen für Profis.

Wer Trash-TV liebt, kommt mit dieser Sendung dem Himmel ein Stück näher. Niemand anderes als Blac Chynas Mutter, Tokyo Toni (47)27, bekommt ihre eigene Dating-Show. Wer sich jetzt fragt, wer die werte Dame denn eigentlich sein soll, dem sei nur gesagt, dass diese Frau ein Crazy Bitch-Potenzial vom anderen Stern hat, womit sie sich perfekt für Realtity-TV eignet.

„Tokyo Toni´s Finding Love ASAP“

Schon der erste Trailer verspricht Unterhaltung ohne Gleichen. Mit „Tokyo Toni´s Finding Love ASAP“ will die Promi-Mama nach drei Jahren ohne Partner endlich wieder Liebe finden.

Dabei läuft die Suche nach dem richtigen Macker bei Tokyo Toni aber keinesfalls romantisch ab. Stattdessen wird quasi ununterbrochen geflucht, sich gegenseitig gedroht und sehr explizit über Sex geredet. Die Promi-Mama will von den Bewerbern ganz genau wissen, was diese in der Kiste zu bieten haben und auch bei den Männern artet der Konkurrenzkampf schnell in waschechte Faustkämpfe aus.

Blac Chyna mit an Bord

Mit von der Partie ist selbstverständlich auch Blac Chyna (31). Das It-Girl erlangte weltweite Bekanntheit durch ihre Beziehung mit Rob Kardashian (32). Die Beziehung scheiterte kurz nach der Geburt von Töchterchen Dream. Seitdem fliegen die Fetzen zwischen den ehemaligen Turteltäubchen.

In „Tokyo Toni´s Finding Love ASAP“ steht die ebenso temperamentvolle Blac Chyna ihrer Mutter gerne mit Rat und Tat zur Seite. Was dies konkret heißt in einer Muter-Kind-Beziehung, die von Wut, Vorwürfen und Handgreiflichkeiten gegeneinander geprägt ist, wird sich zeigen.

Das Dating-Format zum Fremdschämen für Profis startet im November auf dem Bezahlsender ZEUS.