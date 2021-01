28.01.2021 22:00 Uhr

„Black Alien“: Alles über den Instagram-Schocker Anthony Loffredo

Anthony Loffredo hat sich auf Instagram als „Black Alien“ einen Namen gemacht. Nicht als klassischer Influencer, sondern mit einem ziemlich kuriosen Hobby: Der 32-Jährige lässt sich freiwillig diverse Körperteile entfernen. Wir stellen den radikalen Body-Transformer vor.

Anthony Loffredo (32) hat 289.000 Instagram-Follower. Warum? Genau diese Frage stellen sich wohl nicht wenige. Der gebürtige Franzose teilt auf der Plattform seinen Weg zur (fragwürdigen) Body-Transformation. Wer dabei an Muskelaufbau und Co. denkt, liegt leider völlig falsch. Anthony bevorzugt es, diverse Körperteile zu entfernen zu lassen. Richtig gelesen! Der selbsternannte „Black Alien“ liebt es, sich optisch zu „optimieren“ und dafür nimmt er so einiges in Kauf.

Kuriose Leidenschaft

Tattoos und Piercings sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Die Körperverzierungen sind beliebter als je zuvor. Auch bei Anthony. Der geht allerdings auch noch einen Schritt weiter. Er hat sich in der Vergangenheit bereits die Augäpfel schwarz gefärbt, die Ohren vollständig entfernen und die Zunge spalten lassen.

Entfernung von Nase und Oberlippe

Der Drang, seinen Körper zu verändern, geht soweit, dass er sich sogar unters Messer legt. Allerdings geht es hierbei nicht um bekannte Eingriffe wie Botox, Hyaluron, Liposuktion und Co. Statt Faltenfreier Haut und vollen Lippen hat Anthony sich dazu entschieden, Teile der Oberlippe und Nase zu entfernen. Das Ergebnis können Fans und Follower auf Instagram begutachten. Dort gesteht er auch, dass er seit der Oberlippen-Operation Probleme mit dem Sprechen hat. Seine Begeisterung für die optische Veränderung kann das allerdings nicht dämpfen.

Das steckt hinter den krassen Veränderungen

Bereits im jungen Alter von 20 Jahren hat Anthony mit der Gestaltung seines Körpers begonnen. Der Grund? Der Franzose möchte aussehen wie ein Alien. Und auch wenn natürlich jeder tun und lassen sollte, was er möchte, stellt man sich hier dennoch die Frage: Warum? Fertig scheint Anthony aber noch lange nicht zu sein.

Weitere Veränderungen geplant

In einem Post auf Instagram verrät er, dass er erst 20 Prozent seiner Verwandlung geschafft hat. Geplant sind weitere Eingriffe an Armen, Beinen, Fingern und am Hinterkopf. Außerdem gibt er preis, dass er seine Haut am liebsten durch Metall ersetzen würde. Wie genau diese Modifizierungen aussehen werden, liegt wohl außerhalb unserer Vorstellungskraft. (AB)