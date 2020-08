01.08.2020 14:23 Uhr

„Black Is King“: Blue Ivy, Rumi und Sir stehlen Beyoncé die Show

Superstar Beyoncé ist mit ihrem Musikfilm "Black Is King" der nächste Coup gelungen. Doch ihre drei Kinder stehlen ihr die Show.

Seit Freitag (31. Juli) ist der Musikfilm „Black Is King“ bei Disney+ verfügbar. Superstar Beyoncé (38) ist damit der nächste Coup gelungen, im Netz überschlagen sich Fans und Kritiker mit Lob für ihr neues Werk. Das visuelle Album basiert auf der Musik von „The Lion King: The Gift“, ein Jahr hat die Sängerin daran gearbeitet. Neben Beyoncé sind auch andere bekannte Gesichter in „Black Is King“ zu sehen – allen voran ihre achtjährige Tochter Blue Ivy Carter. Sie stiehlt gemeinsam mit den dreijährigen Zwillingen Rumi und Sir ihrer berühmten Mutter die Show.

Besonderer Drei-Generationen-Moment

Blue Ivy Carter taucht gleich mehrmals in „Black Is King“ auf. Ihre Outfits sind dabei an die ihrer Mutter angelehnt und nicht weniger aufwändig oder beeindruckend. Die Achtjährige beweist einmal mehr, dass sie sich vor der Kamera pudelwohl fühlt und kein Problem damit zu haben scheint, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten.

We love a Blue Ivy moment ? #BlackIsKing pic.twitter.com/ZBiMNaKejO — Blk Girl Culture (@blkgirlculture) July 31, 2020

Besonders intim wird es bei „Brown Skin Girl“. Beyoncé zeigt sich nicht nur mit Blue Ivy in aufeinander abgestimmten Kleidern, sondern auch mit ihrer Mutter Tina Knowles-Lawson (66) und Töchterchen Rumi. Ein seltener Cameo der Dreijährigen für das Drei-Generationen-Bild.

All the Times Blue Ivy, Rumi and Sir Carter Stole the Show in Beyoncés Black Is King.#Beyonce #BlackIsKing https://t.co/OFIPcs0ddh pic.twitter.com/pBg1OdC7yB — MASHUK.pro (@Stylemakerzz) July 31, 2020

Eine rührende Widmung für Söhnchen Sir

Neben ihren Kindern und ihrer Mutter tauchen zudem etwa Ehemann Jay-Z (50) sowie ihre ehemalige Kollegin von Destiny’s Child, Kelly Rowland (39), Musiker Pharrell Williams (47), Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o (37) und Model Naomi Campbell (50) auf. Söhnchen Sir wird eine besondere Ehre zuteil.

Can we talk about the real King, Sir Carter ? #BlackIsKing pic.twitter.com/xrDhFhlVaz — Greedy VI? (@Kdyllac) July 31, 2020

Am Ende widmet Beyoncé „Black Is King“ ihrem Sohn, inklusive eines niedlichen Clips. Mit der Widmung an Sir ist es aber nicht genug. Die Sängerin widmet „Black Is King“ auch „allen unseren Söhnen und Töchtern, die Sonne und der Mond verneigen sich für euch. Ihr seid der Schlüssel zum Königreich.“

