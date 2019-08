„Black Panther 2“ kommt 2022

Der Panther ist endlich aus dem Sack! Marvel bestätigte nun offiziell, dass der Kinokassen-Hit „Black Panther“ im Mai 2022 eine Fortsetzung bekommt.

„Black Panther“ war 2018 neben „Avengers: Infinity War“ der Kinohit des Jahres. Stolze 1,34 Milliarden (!) Dollar spielte der Blockbuster weltweit ein und ist damit aktuell auf Platz 11 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Selbstverständlich lässt sich Marvel bei diesem Hype nicht die Chance auf einen zweiten Teil durch die Lappen gehen.

Auf der Disney-Messe (Marvel gehört Disney) D23-Expo in Florida verkündete das Filmstudio nun den offiziellen Starttermin für die Fortsetzung. „Black Panther 2“ kommt schon am 6. Mai 2022 in die US-Kinos, hierzulande dann wahrscheinlich einen Tag früher, am 5. Mai 2022.

Quelle: instagram.com

Handlung & Cast

Feststeht bis dato nur, dass genau wie beim ersten Teil des Blockbusters das junge Ausnahmetalent Ryan Coogler (33) die Regie führen wird. Ob Chadwick Boseman (41) erneut die Hauptrolle übernimmt bleibt offen, denn wie Produzent Nate Moore gegenüber „Scrren Rant“ sagte, könnte es auch sein, dass der Protagonist des ersten Teils, T`Challa, das Vermächtnis an Shuri (Letitia Wright) oder Okoye (Danai Gurira) weiterreicht. Er erklärte:

„Der schwarze Panther ist sowohl ein Vermächtnis, als auch eine Person, also sind wir überhaupt nicht eingeschränkt. Es gibt tausend spannende Möglichkeiten nach Wakanda zurückzukehren und die Geschichte weiterzuführen.“

Sehr sicher bezüglicher seiner Rückkehr nach Wakanda fühlt sich Martin Freeman (41). Gegenüber „Collider“ äußerte er erst vor knapp zwei Wochen: „Soweit ich weiß, werde ich [zurückkehren]. Soweit ich weiß, werde ich in einem weiteren ‚Black Panther‘ zu sehen sein. Das ist mein Verständnis. Wann das passieren wird, das weiß ich nicht.“

Es bleibt also spannend!