Film ‚Black Phone 2‘ wird gewalttätiger und beängstigender

Scott Derrickson at The Black Phone premiere in Los Angeles - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 14:00 Uhr

‚Black Phone 2‘ ist laut Regisseur Scott Derrickson „gewalttätiger, beängstigender und grafischer“ als der Originalfilm.

Der erste Film – mit Mason Thames und Ethan Hawke in den Hauptrollen – basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen Kings Sohn Joe Hill und wurde 2021 veröffentlicht. Der zweite Teil soll nun im Oktober in die Kinos kommen und Derrickson hat den Fans bereits verraten, dass sie in der Fortsetzung mehr Blut erwarten können.

Der Filmemacher sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es ist auf jeden Fall gewalttätiger, beängstigender, grafischer. Und das liegt zum Teil am Alter der Kinder.“ Der erste Film erzählt die Geschichte eines Teenagers, Finney Shaw (Thames), der von einem Serienmörder namens The Grabber (Hawke) entführt und in einen schalldichten Keller geworfen wird. Der Junge findet dann heraus, dass er die Stimmen der früheren Opfer des Bösewichts über ein abgeschaltetes Telefon hören kann, und sie versuchen, ihm bei der Flucht zu helfen. Thames kehrt für den zweiten Film zurück und Derrickson verriet, dass er schnell einen Nachfolger machen wollte, bevor die jungen Darsteller zu sehr altern. Er fügte hinzu: „Ich dachte, wenn ich zuerst einen weiteren Film mache und jetzt keine Fortsetzung, wie man es tun sollte, dann werden diese Kinder alle in der High School sein, wenn ich fertig bin.“

Der zweite Film wurde von Hill unterstützt, der dem Regisseur einige Ideen schickte, und Derrickson ist überzeugt, dass die etwas ältere Besetzung dem Film ein anderes Gefühl verleiht. Er sagte: „Ein Coming-of-Age-Horrorfilm aus der Mittelschule ist etwas anderes als ein Coming-of-Age-Horrorfilm aus der High School. Deswegen wird die Intensität erhöht.“

‚Black Phone 2‘ soll am 17. Oktober 2025 in die Kinos kommen.