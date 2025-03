Film BLACKPINK-Star Lalisa Manobal: Sie feiert ihr Schauspiel-Debüt in ‚The White Lotus‘

BLACKPINK star Lisa - Global Citizen Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 16:00 Uhr

Der Star feiert ihr Schauspiel-Debüt in 'The White Lotus'.

Lalisa Manobal, besser bekannt als Lisa von BLACKPINK, hat die Musikwelt längst erobert.

Doch mit der neuen ‚The White Lotus‘-Staffel (zu sehen auf Sky und über WOW) wagt sie sich nun auf unbekanntes Terrain: Die gefeierte HBO-Serie markiert einen ihrer ersten großen Jobs als Schauspielerin.

Für die K-Pop-Ikone war es eine Herausforderung, die sie mit Begeisterung angenommen hat. Lisa erzählte in einem Gespräch mit ‚Bang‘: „Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Drehtag. Meine erste Szene war mit Walton Goggins und ich war so nervös.“ Für die Darstellerin war ihr Schauspiel-Debüt nicht nur eine neue Erfahrung, sondern auch eine emotionale Reise in ihre Heimat Thailand. Sie ergänzte strahlend: „Ich bin Thai und darf eine thailändische Frau spielen, die auf der Insel arbeitet. Das bedeutet mir wirklich viel.“ Besonders bewegend war für die K-Pop-Künstlerin die Tatsache, dass sie durch die Dreharbeiten wieder eine engere Verbindung zu Thailand aufbauen konnte. Kein Wunder also, dass sich die 27-Jährige durchaus vorstellen könnte, sich weiter als Schauspielerin auszuprobieren: „Ja, in Zukunft möchte ich das definitiv noch öfter machen.“ Ob es bald mehr Film- oder Serienprojekte mit ihr geben wird, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Ihr Debüt in ‚The White Lotus‘ ist für Fans der Serie sowie BLACKPINK-Fans schon jetzt ein Highlight – und vielleicht der Beginn einer neuen, aufregenden Karriere für den Star.