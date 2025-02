Musik BLACKPINK-Star Lisa veröffentlicht Comic zu ihrem Solo-Debütalbum ‚Alter Ego‘

BLACKPINK star Lisa - Global Citizen Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 14:00 Uhr

Der K-Pop-Star hat eine besondere Überraschung für die Fans: Am 24. März erscheint die Graphic Novel 'Alter Ego: The Official Comic'.

Lisa von BLACKPINK bringt ein Comicbuch heraus, das auf ihrem Debüt-Soloalbum ‚Alter Ego‘ basiert.

Die mit Spannung erwartete Platte erscheint am 28. Februar über das eigene Label des K-Pop-Stars, LLOUD, in Zusammenarbeit mit RCA Records. Als zusätzlichen Bonus können Fans jetzt die 56-seitige Graphic Novel ‚Alter Ego: The Official Comic‘ vorbestellen.

Die 27-Jährige hat den Comic selbst verfasst und mit Illustrationen von MINOMIYABI versehen. Die Geschichte befasst sich mit den Charakteren Vixi, Roxi, Kiki, Sunni und Speedi. In der Inhaltsangabe heißt es: „Tretet ein in eine neongetränkte Cyberpunk-Stadt, in der Vixi, ein stilles technisches Genie, lieber Spielautomaten repariert, als das Rampenlicht zu suchen. Trotz ihrer zurückhaltenden Art wird sie zum unerwarteten Band, das vier bemerkenswerte Freunde zusammenführt.“

Roxi, Kiki, Sunni und Speedi eilen der in Not geratenen Vixi im Laufe der Geschichte zur Hilfe. „Als drei rücksichtslose Tyrannen Vixi in einem virtuellen Realitätsalptraum gefangen halten, stürzen sich ihre Freunde kopfüber in das digitale Schlachtfeld und beweisen, dass Vixi zwar allein arbeiten, aber nie allein kämpfen muss“, heißt es weiter. Der Comic soll am 24. März erscheinen.

Lisa hat das neue Unternehmen Lalisa Comics in Zusammenarbeit mit Zero Zero Entertainment ins Leben gerufen, was darauf hindeutet, dass weitere Comics in Planung sind. ‚Alter Ego‘ umfasst die kürzlich veröffentlichte Single ‚Born Again‘ mit RAYE und Doja Cat. Ebenfalls enthalten sind die Tracks ‚Rockstar‘ und ‚Moonlit Floor‘. Auch Lisas gemeinsamer Song mit Rosalía (‚New Woman‘) ist auf der Platte zu finden.