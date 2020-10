25.10.2020 00:15 Uhr

Blake Lively: Bittersüße Geburtstagsgrüße für Ehemann Ryan Reynolds

Blake Lively macht sich mal wieder ganz köstlich über ihren Ehemann Ryan Reynolds lustig und zwar pünktlich zu seinem Geburtstag.

Als der Schauspieler am Freitag 44 Jahre jung wurde, entschied er sich für Kuchen anstelle einer traditionellen Geburtstagstorte – und Lively trollte ihren Ehemann liebevoll für seine ungewöhnliche Wahl.

„1) Welche verlorene Seele, wählt auch so eine Geburtstagstorte aus? 2) Welches TIER isst seinen Kuchen, ohne vorher die Kerzen auszublasen?“ , schrieb die 33-Jährige in einem Instagram-Beitrag . Daneben veröffentlichte sie ein Foto von Reynolds, der gerade darauf wartet, seine Kerzen in der halb aufgegessenen Torte auszublasen.

Ungewöhnliche Luftballons

„Alles Gute zum Geburtstag. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass wir noch verheiratet sind“, fügte Blake noch scherzhaft hinzu.

Lively teilte später in ihren Instagram-Stories noch ein Foto von Reynolds, als er gerade in seinen Kuchen beißen will, bevor er die Kerzen ausbläst. Dazu schrieb sie: „Alles, um es für meinen Mann an seinem Geburtstag zu etwas Besonderem zu machen.“

Der „Ein kleiner Gefallen“-Star konnte es auch nicht lassen, den Fans die „umweltfreundlichen Luftballons“, die sie für Reynolds kreiert hatte, zu präsentieren: Obst, Kartoffeln und Zitronen, mit Bändern umwickelt.

Witziger Seitenhieb an Emilia Clarke

Der 44-Jährige machte aber auch selbst einige Witze zu Ehren seines Geburtstags und trollte Emilia Clarke, die ihren gestern feierte.

„Tut mir leid. Ich habe dieses Jahr deinen Geburtstag verschoben. Es fühlte sich für mich ein wenig überfüllt an“, scherzte er, während er einen Geburtstagsposting an die „Game of Thrones“ – Schauspielerin teilte . „Aufgeregt, den 29. Februar als neuen Geburtstag von Emilia anzukündigen. Herzlichen Glückwunsch!“

Für ihren Humor sind die beiden bereits bekannt. Die Schauspielerin wollte kürzlich offenbar kein Risiko eingehen, in Punkto perfektes Outfit für den Wahltag – auch wenn das bedeutete, erfinderisch zu werden, wenn es um ihre Schuhe geht.

Mehr zum Thema:

Aufgemalte Schuhe für die Briefwahl

Auf einem Foto auf Livelys Instagram-Seite, auf dem sie und ihr Ehemann Ryan Reynolds grinsend mit ihren Briefwahlzetteln stehen, ist die Schauspielerin in einem karierten Mantel, einem nudefarbenen Rollkragenpullover und einer rosa Hose zu sehen. An ihren Füßen ist ein Paar offener brauner High Heels zu sehen. Obwohl die Schuhe von weitem ziemlich real aussehen, ist bei näherer Betrachtung klar, dass Witzbold Blake ihre Schuhe tatsächlich nachträglich auf ihre Füße gemalt hat!

(SoV)