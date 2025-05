Stars Blake Lively hatte letztes Jahr ‚höchste Höhen und tiefste Tiefen‘

Blake Lively - 2024 LACMA Art Film Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 16:00 Uhr

Blake Lively hat im letzten Jahr die „höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen“ durchlebt.

Die 37-jährige Schauspielerin verklagt derzeit ihren ‚It Ends With Us‘-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni wegen sexueller Belästigung und des Versuchs, ihren Ruf zu zerstören. Er schlug mit einer Klage zurück, in der sie der Erpressung und Verleumdung beschuldigt wird. Obwohl Blake zugab, dass sie nicht speziell über die Klage sprechen könne, ist sie dankbar, in einer Position zu sein, in der sie über ihre angebliche Behandlung sprechen kann.

In der Sendung ‚Late Night with Seth Meyers‘ sagte sie: „Was ich sagen kann, ohne zu sehr darauf einzugehen, ist, dass dieses Jahr die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen in meinem Leben waren. Und ich sehe so viele Frauen, die Angst haben, zu sprechen, besonders jetzt, Angst, ihre Erfahrungen zu teilen, und Angst ist beabsichtigt. Das ist es, was uns schweigen lässt.“ Sie erkenne aber auch an, dass viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, zu sprechen. „Ich fühle mich glücklich, dass ich dazu in der Lage war, und als Frau hat man die Fähigkeit, seine Stimme zu erheben – das hat mich stark gemacht und mir in meinem Glauben und meinem Kampf für eine sicherere Welt für Frauen und Mädchen geholfen. Es ist eine ziemlich einfache Sache.“

Der ‚Another Simple Favor‘-Star lobte außerdem ihre und Ryan Reynolds‚ vier Kinder, die Töchter James (10), Inez (8), Betty (5) und Sohn Olin (2), dafür, dass sie in einer so „intensiven“ Zeit ihr „Rettungsanker“ gewesen seien. Sie sagte: „Es ist keine Überraschung, dass es ein ziemlich intensives Jahr war und sie sind einfach mein Rettungsanker. Egal, was für einen Tag ich habe, ich muss für sie Disneyland sein. Es ist das Beste, es ist Chaos.“