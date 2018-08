Blake Lively: Mit Humor gegen ihre Klamotten-Hater

Montag, 27. August 2018 20:18 Uhr

Blake Lively wehrt sich gegen Hater, die fordern, dass sie ihre Stylistin feuern soll. Die ehemalige ‚Gossip Girl‘-Darstellerin präsentiert sich auf Instagram stets in gewagten Outfits und begeisterte ihre Follower zuletzt in einem farbenfrohen Roland Mouret-Anzug.

Damit hat sie jedoch nicht den Geschmack von allen getroffen. Einer ihrer Fans meinte daraufhin: „Ich sage das mit sehr viel Liebe und Respekt für dich, Babe. Aber bitte feuere die Stylistin, die gerade für dich arbeitet.“ Die Blondine, die selbst ihre eigene Stylistin ist, lässt sich von solchen Kommentaren allerdings nicht die Laune verderben, sondern schlägt gewohnt humorvoll zurück: „Danke für den Ratschlag, mein Herr. Ich habe schon so oft versucht, @blakelively zu feuern. Aber diese Bi*** kommt einfach immer wieder zurück. Sie lässt mich einfach nicht alleine.“

Quelle: instagram.com

Sie hat keine Stylistin

Die schöne Schauspielerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds die Kinder James (3) und Inez (22 Monate) großzieht, hat zuvor bereits verraten, dass sie bewusst auf eine Stylistin verzichtet. Sie schätzt es sehr, dass sie so selbstständig ihre Klamotten auswählen kann. Anders würde ihr ihr „großes Ego“ in den Weg geraten. Außerdem schätzt Lively den kreativen Aspekt der Arbeit mit Mode. Das würde ihr in der Schauspielerei etwas fehlen.