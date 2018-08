Blake Lively neuerdings mit ganz speziellem Stil

Samstag, 25. August 2018 11:38 Uhr

Blake Lively fiel in letzter Zeit mit ausgefallenen Outfits auf.Die 30-Jährige promotet gerade ihren neuen Film ‚Nur ein kleiner Gefallen‘ und

dafür schmeißt sie sich auch gerne mal in Schale. Mit starken, aber sexy Outfits präsentiert sie sich in den sozialen Medien und macht so ihre Fans, denen die ungewöhnlich wilden Looks natürlich auffallen, auf sich aufmerksam.

Die hübsche Blondine, die als Serena van der Woodsen in der Serie ‚Gossip Girl‘ ihren internationalen Durchbruch feierte, teilte ein Bild von sich in einem glamourösen Hotel. Darauf sitzt sie in einem Sessel und präsentiert einen kurzen Hosenanzug von ‚Bottega Veneta‘ in einem knalligen lila-grün mit wildem Muster. Eine fliederfarbene Clutch und High Heels machen das Outfit komplett. Dazu schreibt sie: „Gut, dass ich nicht gebeten werde, Schuluniformen zu designen. Sie wären wohl etwas speziell.“

Quelle: instagram.com

Fans sind begeistert

Dieses Outfit ist es definitiv. Ebenso wie das neongrüne Outfit von davor oder der Samtanzug mit Riesen-Ausschnitt. Den Fans gefällt der neue Stil aber offenbar. „Oh mein Gott, ich liebe sie so sehr diese Woche. Jedes Outfit war unglaublich“, schreibt ein Follower unter das Bild. Ein anderer Nutzer findet: „Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber Blake ist so extravagant in letzter Zeit und wenn sie das machen kann, dann kann ich das auch.“

