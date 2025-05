Stars Blake Lively: Sie soll Taylor Swift wegen Baldoni-Fall um die Löschung von Nachrichten gebeten haben

Taylor Swift and Actress Blake Lively hug prior to Super Bowl LVIII 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 11:00 Uhr

Blake Lively soll Taylor Swift im Rahmen ihres laufenden Rechtsstreits mit dem Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni gebeten haben, ihre Textnachrichten zu löschen.

Die 37-jährige Schauspielerin befindet sich seit Monaten in einem Rechtsstreit mit dem 41-jährigen Filmemacher Justin, nachdem sie ihn der Belästigung am Set ihres Films ‚It Ends With Us‘ beschuldigt hatte. Ihre und Taylors Beziehung wurde Anfang des Jahres in den Rechtsstreit verwickelt.

Laut neu eingereichten Gerichtsdokumenten, die von ‚Page Six‘ veröffentlicht wurden, zitieren die Anwälte, die Justin und seine Produktionsfirma Wayfarer Studios vertreten, eine anonyme Quelle, „die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuverlässige Informationen hat“, und behaupten, dass Blake Taylor (35) um das Löschen von Nachrichten gebeten habe – obwohl der genaue Zeitpunkt des offensichtlichen Gesprächs nicht bekannt gegeben wurde.

In der Klageschrift behauptete Justins Anwaltsteam außerdem, dass Blakes Hauptanwalt, Michael Gottlieb, sich an Taylors Anwaltskanzlei Venable gewandt habe, um eine „Unterstützungserklärung“ von dem Popstar zu verlangen. In dem Gerichtsdokument heißt es, die Anfrage enthielt eine implizite Drohung: „Wenn Frau Swift sich weigert, dies zu tun, würden private Textnachrichten persönlicher Natur, die sich in Frau Livelys Besitz befinden, freigegeben werden.“

Justins Anwälte sagten, ein Vertreter von Taylor habe auf die angebliche Drohung in einer schriftlichen Mitteilung reagiert, die direkt an Michael geschickt wurde. „Es sind diese Mitteilungen, die die Wayfarer-Parteien durch eine Vorladung erhalten wollen“, heißt es in der Klageschrift. In den Dokumenten wird behauptet, dass die Mitteilungen „einen Versuch beweisen würden, einen aufmerksamen Zeugen in diesem Rechtsstreit einzuschüchtern und zu nötigen“. Taylor wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen, aber sie wurde als mögliche Zeugin in dem Fall vorgeladen. Michael reagierte auf die Anschuldigungen, indem er sie in einer Erklärung gegenüber Page Six als „kategorisch falsch“ und „völlig losgelöst von der Realität“ bezeichnete und hinzufügte, dass er sie „unmissverständlich“ zurückweist.