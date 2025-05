Stars Blake Lively und Justin Baldoni: Das Vorwurfskarussell dreht sich weiter

Blake Lively - 2024 LACMA Art Film Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2025, 13:00 Uhr

Aus dem Lager der Schauspielerin werden Vorwürfe gegen die Anwälte des Filmemachers laut.

Blake Livelys Sprecher wirft Justin Baldonis Anwalt vor, Tickets für die kommende Anhörung zu verkaufen.

Im Dezember 2024 beschuldigte die Schauspielerin den Filmemacher, sie während der Dreharbeiten zum Drama ‚It Ends With Us‘ sexuell belästigt zu haben. Baldoni antwortete auf die Vorwürfe mit einer Anzeige wegen Verleumdung und Erpressung. Livelys Lager regte sich infolge besonders darüber auf, dass Taylor Swift aufgrund ihrer engen Freundschaft zu der Hollywooddarstellerin von Baldonis Team vorgeladen wurde. Livelys Sprecher erklärte jetzt gegenüber ‚PEOPLE‘: „Herr Baldoni, Herr Sarowitz [Wayfarer-Studios-Mitgründer Steve Sarowitz] und ihr Team versuchen einen Fall der sexuellen Belästigung und Vergeltung in Entertainment für die Klatschpresse zu verwandeln. Dabei gehen sie so weit vorzuschlagen, dass sie Tickets für eine Konzerthalle verkaufen – den Madison Square Garden – um Frau Livelys Anhörung anzuschauen, sie laden Taylor Swift vor, eine Frau, die Millionen Menschen auf der Welt eine Stimme gegeben hat. Das hier ist eine sehr ernste rechtliche Angelegenheit, keine Zirkusvorführung.“

Baldonis Anwalt Bryan Freedman hatte zuvor vorgeschlagen Blake Livelys Aussage vor Gericht live zu streamen. Gegenüber ‚PEOPLE‘ sagte er: „Da Frau Lively offen dafür ist auszusagen, sollten wir das nutzen. Haltet die Anhörung im Madison Square Garden ab, verkauft Tickets oder streamt es, und spendet jeden Dollar an Organisationen, die Opfern häuslicher Gewalt helfen.“