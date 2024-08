Auch abseits der Leinwand erfolgreich Blake Lively und Ryan Reynolds: Hollywoodstars mit Sinn fürs Geschäft

06.08.2024

Blake Lively und Ryan Reynolds sind auch abseits der Leinwand erfolgreich. Diese Unternehmen hat das Power-Couple - von der eigenen Kosmetik über Alkohol bis hin zum eigenen Fußballverein.

Wenn es in Hollywood ein Ranking der heißesten Power-Couples gibt, dann dürften Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) in dieser Liste wohl ganz weit oben stehen. Während Reynolds derzeit mit "Deadpool & Wolverine" die Kinosäle erobert, feiert Lively am 15. August mit der Colleen-Hoover-Verfilmung "Nur noch ein einziges Mal" ihre Rückkehr auf die große Leinwand. Aber auch abseits von Film, Fernsehen und roten Teppichen haben sich die beiden ein echtes Imperium aufgebaut – gemeinsam soll das Ehepaar rund 400 Millionen US-Dollar wert sein.

Haare, Alkohol und mehr: Blake Lively als Businessfrau

Blake Lively stellte diese Woche ihr neuestes Business-Baby vor: die Kosmetikmarke Blake Brown. Die Schauspielerin launchte unter anderem Shampoos, Haarmasken, ein Trockenshampoo sowie weitere Haarprodukte. Sie gibt an, sieben Jahre an den Produkten gearbeitet zu haben. Beim Händler Target kosten die Haarpflegeprodukte zwischen 18,99 und 24,99 Dollar.

Zudem hat Lively seit Juni 2023 eine Marke für Cocktails in der Dose – unter dem Namen Betty Booze verkauft sie unter anderem, "Sparkling Tequila with Lime Shiso" oder "Sparkling Bourbon with Apple Ginger Sour Cherry". Weil die Schauspielerin selbst keinen Alkohol trinkt, schuf sie im November 2023 auch eine Schwesterfirma, die alkoholfreie Mocktails anbietet – Betty Buzz. Zwölf Dosen gibt es zum stolzen Preis von 34,99 Dollar.

Fußball, Filme, Gin: So vielseitig ist Ryan Reynolds

Auch Ehemann Ryan Reynolds ist erfolgreich im Alkoholbusiness: Der Schauspieler erwarb 2018 einen Anteil an der Firma Aviation Gin. Zwei Jahre später wurde die Gin-Marke für 845 Millionen US-Dollar verkauft, Reynolds ist aber weiterhin Anteilhaber.

Aber Reynolds kann nicht nur Alkohol: Der Schauspieler besitzt auch seinen eigenen Fußballverein – und das in Großbritannien. 2020 erstand er gemeinsam mit einem Geschäftspartner den englischen Wrexham AFC für 2 Millionen Dollar.

2018 gründete er seine eigene Produktionsfirma und Marketingagentur, Maximum Effort. Unter anderem produzierten er und sein Partner damit "Deadpool 2" und auch den neuen "Deadpool & Wolverine". Seit 2019 besitzt er zudem 25 Prozent Anteile des US-Netzwerkbetreibers Mint Mobile.

Ryan Reynolds und Blake Lively: Ihre Liebesgeschichte

Blake Lively und Ryan Reynolds haben also stolze sieben Geschäftszweige neben der Schauspielerei – und sind ganz nebenbei Eltern von vier Kindern und eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Lively, die unter anderem als Serena van der Woodsen in der Serie "Gossip Girl" bekannt wurde, und Ryan Reynolds, der seine Schauspielkarriere in den 1990er Jahren bei Nickelodeon startete, lernten sich 2010 bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film "Green Lantern" kennen und ein Jahr später bei einem Doppeldate lieben. Im September 2012 läuteten die Hochzeitsglocken.

Im Dezember 2014 wurden Lively und Reynolds erstmals Eltern einer Tochter, im September 2016 folgte ihre zweite Tochter. Im Oktober 2019 kam ihre dritte Tochter zur Welt und im Februar 2023 ein Sohn. Seine Kinder hält das Paar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, die Namen der ersten drei Kinder wurden 2020 durch Taylor Swifts (34) Song "Betty" bekannt: James (9), Inez (7) und Betty (4). Den Namen von Söhnchen Olin (1) gab das Paar bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine" im Juli 2024 in New York City bekannt.

Sympathiepunkte sammeln Reynolds und Lively auch regelmäßig mit ihren sarkastischen Instagram-Posts, in denen sie einander öffentlich auf die Schippe nehmen oder unvorteilhafte Fotos voneinander posten. So erklärte Reynolds 2015 in einem Interview, er würde seine Ehefrau als menschliches Schutzschild benutzen, um ihre Tochter James zu beschützen.