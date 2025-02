Trotz Rechtsstreit mit Justin Baldoni Blake Lively und Ryan Reynolds sind zurück auf dem roten Teppich

Ryan Reynolds und Blake Lively haben der Jubiläumsfeier von "Saturday Night Live" in New York ihr Red-Carpet-Comeback gefeiert. (the/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 15:25 Uhr

Blake Lively und Ryan Reynolds befinden sich derzeit in einem bitteren Rechtsstreit mit "It Ends With Us"-Kollege Justin Baldoni. Das hielt das Ehepaar allerdings nicht davon ab, gut gelaunt auf den roten Teppich zurückzukehren.

Anfang Januar waren sie den Golden Globes ferngeblieben, doch jetzt sind Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) zurück auf dem roten Teppich: Das Paar hat sich am Sonntag (16. Februar) erstmals seit Beginn des Rechtsstreits mit Livelys "It Ends With Us"-Co-Star Justin Baldoni (41) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Ehepaar besuchte bestens gelaunt die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von "Saturday Night Live" in New York.

Blake Lively präsentierte sich mit einem strahlenden Lächeln und gewohnt top gestylt neben ihrem Ehemann. Sie trug ein funkelndes silbernes Kleid mit tiefem Ausschnitt, ihre langen blonden Haare fielen ihr in sanften Wellen über die Schulter. Silberne Ohrringe sowie silberne Riemchen-High-Heels vervollständigten den Look. Reynolds hatte für das Red-Carpet-Comeback an der Seite seiner Frau einen klassischen Smoking gewählt.

Darum dreht sich der "It Ends With Us"-Rechtsstreit

Nachdem die Romanverfilmung von "Nur noch ein einziges Mal" im August 2024 in die Kinos gekommen war, sorgte der Film mit Lively und Baldoni in den Hauptrollen, einige Monate später vor allem durch einen Streit zwischen den Hauptdarstellern für Schlagzeilen. Im Dezember 2024 reichte die Schauspielerin Klage gegen ihren Kollegen ein. Darin beschuldigte sie ihren Co-Star, der auch als Regisseur fungierte, sie am Set des Films sexuell belästigt zu haben. Als sie dies thematisieren wollte, habe er eine Hetzkampagne gegen sie gestartet.

Im Januar 2025 reichte daraufhin Baldoni eine Gegenklage ein, die sowohl Lively, ihren Ehemann Ryan Reynolds als auch ihre Publizistin Leslie Sloane wegen Verleumdung anzeigt. Seine Forderung: 400 Millionen Dollar Schadensersatz wegen Rufschädigung. Anfang Februar wurde bekannt, dass Lively zudem von einer PR-Firma verklagt wird, die in den Streit involviert sein soll.

Eine Verhandlung im Streit zwischen den beiden Schauspielern ist Medienberichten zufolge für den 9. März 2026 angesetzt. Anfang Februar fand bereits eine vorgerichtliche Anhörung der Parteien statt.