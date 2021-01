16.01.2021 17:26 Uhr

Blake Shelton: Vor Hochzeit mit Gwen Stefani sollen die Kilos purzeln

Blake Shelton hat sich offenbar ein Ziel gesetzt. Ehe er seiner Gwen Stefani das Jawort gibt, müssen erst noch ein paar Kilos herunter.

Blake Shelton (44, „God’s Country“) will an seiner Hochzeit eine gute Figur machen. Ehe der Countrymusiker also seiner Verlobten, Sängerin Gwen Stefani (51, „The Sweet Escape“), das Jawort geben wird, soll noch das eine oder andere Kilo purzeln. Das verriet er in der Apple-Music-Show „Party Barn Radio“ von US-Sänger Luke Bryan (44).

Dieser fragte Shelton, wie wahrscheinlich es sei, dass er an seinem großen Tag 20 Pfund (rund neun Kilogramm) weniger auf die Waage bringen würde. Sheltons Antwort: „Zehn von zehn. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt sage, muss ich es auch tun. Also jetzt ist es draußen. Ich kann die Leute nicht enttäuschen.“

Er hängte sogar die Spiegel um

Während der Corona-Pandemie habe der Musiker deutlich an Gewicht gewonnen, erklärte er. Mit seinem neuen Aussehen sei er kaum noch zufrieden. „Ich habe alle Spiegel im Haus umgestellt, […] denn ich kann es nicht einmal mehr ertragen, mich im Spiegel zu betrachten“, fügte er mit einem Lachen hinzu. Die Spiegel würden jetzt allesamt schräg nach unten hängen, „sodass ich nach oben schaue und es nicht so schlimm ist“.

Shelton und Stefani sind seit 2015 ein Paar, im Oktober 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt.

(cos/spot)