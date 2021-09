Blink-182-Star Mark Hoppus „dankbar“ über Ende der Chemotherapie

17.09.2021 07:29 Uhr

Blink-182-Frontmann Mark Hoppus kämpft gegen eine Krebserkrankung. Eine weitere Chemotherapie hat er gerade beendet, wie er nun sagte.

Blink-182-Frontmann Mark Hoppus (49) hat eine weitere Chemotherapie beendet. Der an Krebs erkrankte Musiker gab zudem bekannt, dass er sich bald einem Test unterziehen werde, um herauszufinden, ob die Therapie angeschlagen habe.

Auf Twitter schrieb der 49-Jährige: „Heute bin ich dankbar, dass ich nicht zur Chemotherapie muss. Drei Wochen sind seit meiner letzten Behandlung vergangen. Normalerweise würde ich heute reingehen. ‚Normalerweise.‘ Verdammt. Alle drei Wochen mit Gift vollgepumpt zu werden, ist für mich normal.“ Hoppus fügte hinzu: „Am 29. werde ich gescannt und werde wissen, ob es funktioniert hat.“

Today I’m grateful to not be going in for chemotherapy. It’s been three weeks since my last treatment. Normally I’d be going in today. “Normally.” Damn. Getting pumped full of poison every three weeks is my normal.

On the 29th I get scanned and will know if it worked.

???

— ???? ?????? (@markhoppus) September 16, 2021