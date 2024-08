Von Fernsehkoch Christian Henze Blitzrezepte: Drei schnelle Gerichte für den Feierabend

Müde nach einem langen Arbeitstag, aber hungrig? Mit den Blitzrezepten von Fernsehkoch Christian Henze steht in weniger als 15 Minuten eine Mahlzeit auf dem Tisch. Drei Rezepte gibt es hier.

Nach einem langen Arbeitstag gibt es kaum etwas Schöneres als einen gemütlichen Feierabend mit einem leckeren Abendessen. Doch oft fehlt dann die Energie oder die Zeit, lange in der Küche zu stehen und ein Festmahl zuzubereiten – es muss also schnell gehen und möglichst einfach sein. Fernsehkoch Christian Henze (56) zeigt in seinem neuen Kochbuch "Feierabend-Blitzrezepte: Gönn dir was!" (Becker Joest Volk Verlag), wie in maximal 15 Minuten Zubereitungszeit und mit wenigen Handgriffen leckere Gerichte entstehen können. Drei Rezepte gibt es hier.

Ofenkäse-Pasta mit Tomaten und Thymian

Zutaten: 1 Ofenkäse (ca. 180 g), 200 g Kirschtomaten, 1 Knoblauchzehe, 2 Zweige frischer Thymian (alternativ ½ TL gerebelter Thymian, 150 g Bandnudeln (z.B. Linguine oder Fettuccine), 2 EL Olivenöl, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung: Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Ofenkäse in breite Streifen schneiden und in der Mitte einer Auflaufform verteilen.

Kirschtomaten waschen und halbieren. Knoblauchzehe schälen, in eine Schüssel pressen und mit Olivenöl vermischen. Thymian waschen, trocken tupfen, die Blättchen von den Zweigen streifen, grob hacken und zur Olivenölmarinade geben. Mit Salz und Pfeffer würzen, die Kirschtomaten zugeben und vermischen. Die marinierten Tomaten um den Ofenkäse verteilen.

Die Auflaufform in den vorgeheizten Ofen auf die mittlere Schiene geben und 15 Minuten gratinieren.

In der Zwischenzeit reichlich Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, salzen und die Bandnudeln darin nach Packungsangaben al dente garen.

Die Auflaufform aus dem Ofen nehmen. Die Pasta abgießen und tropfnass in die Form geben, alles vermischen und noch mal abschmecken.

Ofenkäse-Pasta auf zwei vorgewärmte Pasta-Teller geben und servieren.

Scharfes Zucchini-Gratin mit Fetakruste

Zutaten: 400 g grüne oder gelbe Zucchini, 2 EL Doppelrahmfrischkäse, 100 g Sahne, 1 EL Tandoori-Paste, 3 EL süße Chilisauce, ¼ TL gemahlene Kurkuma, 100 g Schafmilch-Feta (48 % Fett), 1 EL weiche Butter, Salz

Zubereitung: Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Die Zucchini waschen, putzen, längs halbieren und quer in etwa 5 mm dünne Scheiben schneiden. Eine runde Auflaufform mit Butter ausstreichen und die Zucchinischeiben darin rosettenartig hineinschichten. Frischkäse mit Sahne und Tandoori-Paste verrühren, mit Salz abschmecken und über die Zucchinischeiben gießen.

Chilisauce mit Kurkuma und einer Prise Salz verrühren. Den Feta grob zerbröseln und untermengen. Die Feta-Mischung über den Zucchinischeiben verteilen, in den vorgeheizten Ofen auf die mittlere Schiene geben und etwa 30 Minuten goldbraun backen.

Aus dem Ofen nehmen und das Zucchini-Gratin in der Auflaufform servieren.

Avocado-French-Toast mit Lachs und Meerrettich

Zutaten: 1 reife Avocado, 2 EL Sahnemeerrettich aus dem Glas, 25 g Parmesan, 100 ml Milch (3,7 % Fett), 1 Ei, 4 Scheiben American-Sandwich-Toastbrote, 100 g Räucherlachs in Scheiben, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 3 EL Olivenöl

Zubereitung: Avocado halbieren, entsteinen und schälen. Eine Avocadohälfte mit einer Gabel zerdrücken, mit dem Sahnemeerrettich vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Parmesan fein reiben und in einen hohen Mixbecher geben. Andere Avocadohälfte, Milch, Ei, etwas Salz und Pfeffer hinzufügen und mit dem Stabmixer mixen. Die Avocado-Ei-Milch in einen tiefen Teller geben.

Toastbrotscheiben mit einem Rollholz leicht flach walzen und mit etwas Avocado-Meerrettich-Creme bestreichen. Zwei davon mit Räucherlachs belegen, mit den beiden übrigen Brotscheiben zu Sandwiches zusammensetzen und in der Avocado-Ei-Milch wenden.

Inzwischen das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die getränkten Toasts darin von beiden Seiten goldbraun braten.

Die Avocado-French-Toasts auf zwei Teller geben, diagonal halbieren und heiß genießen.