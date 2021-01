15.01.2021 13:30 Uhr

Bloggerin Emily Mitchell (†36): Daran starb die schwangere Vierfach-Mama

Kurz vor Weihnachten 2020 ereignete sich ein schreckliches Drama. Die vierfache Mutter, Influencerin und schwangere Emily Mitchell verstarb ohne Vorwarnung mit nur 36 Jahren. Jetzt verrät ihr Mann die Todesursache.

Am 22. Dezember 2020 passierte es: Die junge Mutter Emily Mitchell bricht morgens am Küchentisch zusammen und stirbt. Lange war unklar woran, doch jetzt verrät ihre Ehemann Joe, was die Todesursache der Schwangeren war…

Daran ist Emily gestorben

Nach dem schrecklichen Vorfall wurde einen Spendenseite für den Witwer und seine vier Kinder errichtet, auf der Joe jetzt auch bekannt gibt, woran seine geliebte Partnerin gestorben ist. Emily erlitt eine Lungenembolie, also einen Verschluss der Lungenarterie. „Auch wenn es schwierig ist, sich an den Gedanken, dass so etwas passieren konnte, zu gewöhnen, danken wir allen Ersthelfern und den Medizinern, die alles gegeben haben, was sie konnten, um uns zu helfen“, fügt der Witwer hinzu.

So verarbeitet ihr Mann das traurige Schicksal

Es ist wohl unmöglich sich vorzustellen, wie es Joe und seinen Kindern geht, doch der Vater klammert sich an seine eigene Wahrheit, um dieses traurige Schicksal zu verarbeiten. Auf der Spendenseite erzählt er: „Wir gehen davon aus, dass es einfach an der Zeit für sie war, zu gehen.“

Freunde riefen die Spendenaktion ins Leben

Die Spendenaktion auf „Gofundme.com“ starteten damals Freunde der Familie, um diese zumindest erstmal von finanziellen Sorgen zu befreien. In nur wenigen Tagen spendeten über 3.000 Menschen insgesamt über 130.000 Euro für die Familie Mitchell. Das Geld soll in die Ausbildung der Kinder fließen und für die vielen Kosten verwendet werden, die „Joe und die Kinder auf sich nehmen müssen, während sie sich auf das Leben ohne Emily einstellen.“

Sie hatte ihre Kinder von Zuhause aus unterrichtet

Das Geld soll in die Ausbildung der Kinder fließen, da diese durch den Tod ihrer Mutter nicht nur ihre Mama verloren haben, sondern auch ihre Lehrerin. Emily hatte nämlich ihre vier Kinder schon immer von Zuhause aus unterrichtet.

(AK)