Blümchen & Lucas Cordalis? Längst vergessene Promi-Paare

Wusstet ihr, dass Macaulay Culkin und Mila Kunis mal ein Paar waren? Oder dass Daniela Katzenberger gar nicht die erste große Liebe von Lucas Cordalis ist? Wir haben für euch mal wirklich überraschende, prominente Paar-Konstellationen zusammengesucht – et vóila:

Fotos: WENN.com

Richard Gere „craw“llte sich in den 90’ern Topmodel Cindy Crawford und heiratete sie auch recht schnell – ganz klischeehaft in Las Vegas. Die Ehe des Schauspielers und des Models hielt aber nur fünf Jahre. Crawford machte erst vor drei Jahren öffentlich, warum die Beziehung letzendlich scheiterte. Neben dem großen Altersunterschied (sie war damals 26, er 42) sollen sie kaum Zeit füreinander und auch keine Basis gehabt haben „Wir waren sehr vieles, aber nie Freunde“, sagte sie 2016 gegenüber der Zeitschrift „Bunte“.

Dieses Blümchen war mal mit dem hier zusammen

Gegenüber der „BILD“ verriet Jasmin Wagner aka „Blümchen“ vor wenigen Jahren, dass Lucas Cordalis sie erfolgreich „gepflückt“ hatte, bzw. ihr kleines Blümchen pflückte, das Ding mit den Bienen und Blümchen – na ihr wisst schon. Der „Boomerang“-Star erlebte ihr erstes Mal mit dem 13 Jahre älteren Lucas. und der Sex soll einfach soooo schön gewesen sein. Die singende Blume behielt der gegenwärtige Ehemann von Daniela Katzenberger dann auch vier Jahre lang, danach war Schluss mit Blumen pflücken.

Mila Kunis allein bei Macaulay Culkin zu Hause

Mila Kunis ist heute überglücklich verheiratet mit Ashton Kutcher, früher schlug ihr Herz allerdings für jemanden, der gerne alleine zu Hause ist. Die Schauspielerin lernte Macaulay Culkin 2002 kennen und lieben. Acht Jahre lang waren der „Kevin allein zu Haus“-Star und die hübsche Brünette ein Paar, dann trennten sie sich, angeblich sehr friedlich. Beide erschienen auch 2009 gemeinsam auf der Beerdigung von Michael Jackson und scheinen noch immer gute Freunde zu sein.

50 Shades of Jamie Dorman und Keira Knightley

Hat Jamie Dornan seine Karriere als heißer Sadomaso-Typ in „50 Shades of Grey“ etwa Keira Knightley zu verdanken? Die beiden waren nämlich in den 2000’ern ein Paar, genauer gesagt von 2003 bis 2005. So lange hielt die Beziehung zwischen Mr. Attraktiv und der schönen Keira zwar nicht, aber sie war diejenige, die ihn ihrer Agentur vorstellte – zack , bekam er einen Vertrag!

Ottifant trifft in den 80’ern diese Blondine hier

Man glaubt es kaum, dass Claudia Effenberg in ihrem Leben schon mal mit einem anderen Mann als Stefan Effenberg zusammen war. Aber tatsächlich war sie – und ja, wir waren auch sehr überrascht – mit Otto Waalkes liiert. In den 80’ern waren die Fußballer-Gattin und der Comedian ein Paar und wollten sogar den Bund fürs Leben schließen. Die beiden lernten sich im bekannten Clum „P1“ kennen und offenbar sehr lieben. Claudia war übrigens damals erst 20 und Otto schon 38. Gehalten hat’s (leider) nicht.