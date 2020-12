17.12.2020 08:47 Uhr

Blumenmeer für Weihnachten: Prinz Charles präsentiert seinen Garten

Prinz Charles und Herzogin Camilla zeigen sich auf ihrer Weihnachtskarte in farbenfroher Umgebung. Das Foto entstand auf ihrem Anwesen in Schottland.

Farbenfrohe Blüten statt Weihnachtsbaum: Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) haben ihre Weihnachtskarte veröffentlicht. Auf dem Foto, das auf Instagram zu sehen ist, sitzen der britische Thronfolger und seine Frau auf einer Bank in ihrem Garten in Birkhall, Charles‘ Anwesen in Schottland. Die Aufnahme soll im Herbst entstanden sein.

Prinz Charles setzt sich schon lange für den Umweltschutz ein. Und auch sein eigener Garten ist nicht nur ein farbenfroher Anblick – wer genau hinsieht, erkennt auf dem Schnappschuss auch Bienen und Schmetterlinge. Der 72-Jährige, in hellem Jackett und hellblauem Hemd, legt auf dem Bild zudem liebevoll einen Arm um seine Frau. Camilla trägt einen dunkelblauen Blazer und Jeans. Charles hat das Anwesen Birkhall von seiner Großmutter Queen Mum (1900-2002) geerbt. Der Thronfolger verbringt dort mit Camilla regelmäßig seinen Sommerurlaub.

