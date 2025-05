Musik Blur: Sie sprechen über ihre Zukunftspläne

blur - To The End" - London Premiere - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 16:00 Uhr

Der Blur-Schlagzeuger Dave Rowntree verkündete, dass sie keine Band sein wollen, die ihr „Verfallsdatum“ überschritten hat.

Die Britpop-Künstler kamen 2023 für das neue Album ‚The Ballad of Darren‘, ihre erste Platte seit acht Jahren, und eine Reihe von Konzerten, wieder zusammen.

Unter den Shows befanden sich zwei ausverkaufte Abende im Juli im Wembley-Stadion, die ihre ersten Headliner-Auftritte in Großbritannien seit 2015 markierten. Als Dave über die Zukunft der Musikgruppe sprach, sagte er, dass er glaube, dass sie im Alter niemals auf der Bühne stehen wollen, wenn sie sich nicht mehr an ihre Songtexte erinnern und „im Rollstuhl herumrollen“. Dave verriet in einem Interview mit ‚NME‘: „Ich bin gerade 61 geworden. Mit 21 hätte ich die Vorstellung, dass 61-Jährige Alben aufnehmen, auf Tournee gehen und in den Charts landen, für lächerlich gehalten.“ Der Star erklärte, dass die Band „irgendwann zu alt“ für ihre Auftritte sein würde. Rowntree sagte: „Irgendwann sind wir zu alt dafür, aber wahrscheinlich haben wir uns vorher sowieso schon dazu entschieden, das Handtuch zu werfen. Niemand will über sein Verfallsdatum hinaus weitermachen.“