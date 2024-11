Start am Valentinstag Blutiger Teaser: „Yellowjackets“ kehrt im Februar zurück

Kehrt bald zurück: Lauren Ambrose als Van in "Yellowjackets". (lau/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 19:30 Uhr

Das Datum für die Rückkehr der zehnfach Emmy-nominierten Survival-Serie "Yellowjackets" steht fest. Ein kurzer, überaus blutiger Teaser stimmt zudem auf die neuen Episoden ein.

Lange mussten Fans warten, doch nun steht fest, wann die Showtime-Serie "Yellowjackets" auf die Bildschirme zurückkehrt. Am Valentinstag 2025, also dem 14. Februar nächsten Jahres, ist es so weit. In Deutschland dürfte die Serie aller Voraussicht nach – wie schon bei Staffel zwei – an diesem Tag beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar sein. Einen ersten, kürzeren Teaser-Trailer zu den neuen Episoden gibt es obendrein.

"Iss dein Herz"

Das Vorschauvideo nimmt den Starttag von Staffel drei am Valentinstag auf. "An diesem Valentinstag: Iss dein Herz!", heißt es darin in Anspielung auf den in der Horror- und Survival-Serie zu sehenden Kannibalismus. Auch einige überaus kurze, schockierende Gewaltszenen zeigt der Teaser.

Die Serie "Yellowjackets" erzählt die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die einen Flugzeugabsturz überleben und sich im Anschluss fernab der Zivilisation über Monate behaupten und am Leben erhalten müssen, bevor sie gerettet werden. Eine zweite Zeitebene beleuchtet die Leben der Protagonistinnen 25 Jahre später. Hier spielen unter anderem Melanie Lynskey (47) und Christina Ricci (44) die Überlebenden.

Neu zum Seriencast stößt laut des Branchenmagazins "Deadline" für Staffel drei die zweimalige Oscarpreisträgerin Hilary Swank (50). Sie soll als "wiederkehrender Gaststar" in einigen Episoden zu sehen sein. Bei einer möglichen Verlängerung von "Yellowjackets" könnte ihre Rolle dann in Staffel vier größer werden.

Die Dreharbeiten zur dritten "Yellowjackets"-Staffel waren 2023 durch den Autoren- und Schauspielstreik in Hollywood ausgebremst worden.