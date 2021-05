Bob Dylan: Weltweite Anteilnahme zu seinem 80. Geburtstag

Bob Dylan: Weltweite Anteilnahme zu seinem 80. Geburtstag

24.05.2021 20:15 Uhr

Fans auf der ganzen Welt zollen Bob Dylan zu seinem 80. Geburtstag am Montag (24. Mai) Tribut.

Die Heimatstadt von Musiklegende Bob Dylan, Duluth, Minnesota, veranstaltet zu dem besonderen Anlass das 11. jährliche Duluth Dylan Fest-Event.

Online-Event für Bob Dylan

Die Fans sind eingeladen, an der Feier von ihrem zu Hause aus und auf dem Festival teilzunehmen, die das Leben und die sechs Jahrzehnte andauernde Karriere des Künstlers feiert. Die treuen Anhänger des Stars werden zur Feier seines Ehrentages dazu eingeladen, an einer Party außerhalb des Kindheits Hauses des „Lay Lay Lay“-Sängers in Duluth teilzunehmen.

Das wegen der COVID-19-Pandemie hauptsächlich virtuell stattfindende Event läuft seit dem 22. Mai und wird noch bis zum 30. Mai fortgesetzt werden.

Songwriting-Wettbewerb

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren der Veranstaltung mit Song From the North Country zusammengetan, um zu Dylans Ehren einen Songwriting-Wettbewerb zu veranstalten, der mit einem Gedichtwettbewerb, einem Vortrag, einer Tournee und vielem mehr verbunden wird. Und auch in New York, wo Dylan 1961 hinzog, um seinen Traum als Musikstar zu verwirklichen, wird der WFUV-Radiosender der Fordham University der Bronx den ganzen Tag lang 80 Dylan-Songs spielen.

Rührende Worte von Elton John

Übrigens: Sir Elton John verriet, dass er Bob Dylan „so sehr“ bewundert. Der 74-jährige Sänger lobte den „Like a Rolling Stone“-Star und verriet, dass er sich von der Ikone inspirieren ließ als es darum ging, sich Inspiration für seine Karriere für seine späteren Jahre zu holen. John erklärte in einem Interview mit der „The Sun“: „Dylan ist eine weitere Person, die ich so sehr bewundere. ‚Modern Times‘ war mein Vorbild, als ich darüber nachdachte, wie ich in meinen Sechzigern Platten machen würde. Ich liebe Bob, ich liebe ihn. Er marschiert zu seiner eigenen Melodie.“

Und auch der Rolling Stones-Rocker Keith Richards bezeichnete Dylan als eine seiner eigenen Inspirationen, als er ihm und seinem Bandkollegen Sir Mick Jagger beibrachte, wie wichtig es ist, eigene Songs zu schreiben. Richards erklärte: „Songwriter zu sein war damals eine schwere Last. Bob hat uns dazu angespornt. Er war ein Paradebeispiel für ‚Man braucht niemand anderes‘. Wenn man seine eigenen Songs schreibt und sie spielen kann, spart man eine Menge Mittelsmänner.“ (Bang/KT)