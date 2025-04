Film Bob Gale: ‚Zurück in die Zukunft 4′ wird es ’niemals‘ geben

Michael J Fox and Christopher Lloyd - Getty - 1985 - Back to the Future BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 18:00 Uhr

Drehbuchautor Bob Gale hat erneut darauf bestanden, dass es „niemals“ einen vierten ‚Zurück in die Zukunft‘-Film geben wird.

Der 73-jährige Schreiber, der die beliebte Sci-Fi-Trilogie mit Regisseur Robert Zemeckis (72) geschaffen hat, betont schon lange, dass die ‚Zurück in die Zukunft‘-Serie vorbei ist. Nun hat er erneut gesagt, dass weder ein Prequel noch eine Fortsetzung jemals stattfinden werden.

Bei den ‚Universal Fan Fest Nights‘ sagte Gale über einen möglichen vierten Film: „Ich weiß nicht, warum sie immer wieder darüber reden! Ich meine, glauben sie, dass wir es tatsächlich tun werden, wenn sie es oft genug sagen?“ Der Drehbuchautor antwortete weiter sichtlich genervt auf weitere Fragen, die noch gar nicht gestellt worden waren: „Ich meine, es ist, als wüssten sie, dass die Leute in jedem Interview sagen: ‚Oh Bob, wann wird es ein ‚Zurück in die Zukunft 4′ geben?‘ Nie. ‚Wann wird es ein Prequel geben?‘ Nie. ‚Wann wird es ein Spin-off geben?‘ Nie.“

Bob Gale will ‚Zurück in die Zukunft‘ einfach in Ruhe lassen und so dafür sorgen, dass es weiterhin seinen ikonischen Stand behalten kann. „Es ist einfach in Ordnung, so wie es ist. Es ist nicht perfekt, aber wie Bob Zemeckis zu sagen pflegte: ‚Es ist perfekt genug.'“ Und Gale fügte noch hinzu, dass es wirklich einige ernsthafte Überzeugungsarbeit von den Verantwortlichen des Studios erfordern würde, damit er und Zemeckis einen vierten ‚Zurück in die Zukunft‘-Film machen: „Wenn der Moloch der amerikanischen Konzerne oder der internationalen Mishigas sagt: ‚Wenn ihr dem nicht zustimmt, werden wir eure Kinder töten.‘ Okay, nein, wir wollen nicht, dass unsere Kinder getötet werden. Aber Steven Spielberg muss das natürlich auch unterschreiben. Und Steven, genau wie Steven kein weiteres ‚E.T.‘ zulassen wird, respektiert er die Tatsache, dass wir kein ‚Zurück in die Zukunft‘ mehr wollen.“