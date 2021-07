Bob Odenkirk nimmt sich nach Herzinfarkt eine Auszeit

31.07.2021 08:54 Uhr

Dem US-Schauspieler Bob Odenkirk geht es nach einem Zusammenbruch am Set von "Better Call Saul" besser. Er habe einen "kleinen Herzinfarkt" gehabt und wolle sich nun erst einmal eine Auszeit nehmen, erklärt der Star.

Nach einem Zusammenbruch am Set von „Better Call Saul“ hat sich Bob Odenkirk (58) zu Wort gemeldet. „Ich hatte einen kleinen Herzinfarkt“, bestätigt der Schauspieler bei Twitter. Odenkirk wolle sich eine Auszeit nehmen, um sich zu erholen. Bald wolle er zurückkehren.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021