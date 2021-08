Bob Odenkirk: So geht es ihm eine Woche nach seinem Herzinfarkt

07.08.2021 15:30 Uhr

Eine Woche ist es her, dass Bob Odenkirk mit der Nachricht schockte, einen Herzinfarkt erlitten zu haben. Inzwischen gehe es ihm aber wieder "großartig".

Rund eine Woche, nachdem Bob Odenkirk (58) beim Dreh der finalen Staffel der Serie „Better Call Saul“ einen Herzinfarkt erlitten hat, meldete sich der Star mit einem Gesundheitsupdate auf seinem offiziellen Twitter-Account zurück. „Mir geht’s großartig“, beteuert der Schauspieler gegenüber seinen Fans. Zudem hätten ihn in den vergangenen Tagen unendlich viele rührende Genesungswünsche erreicht.

I am doing great. I’ve had my very own “It’s a wonderful life” week of people insisting I make the world slightly better. Wow! Thank you, I love everyone right now but let’s keep expectations reasonable!

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 7, 2021