Bobbi-Kristina Brown: Vater gedenkt ihr zum 4. Todestag

Sonntag, 28. Juli 2019 15:03 Uhr

Bobby Brown gedachte am vergangenen Freitag seiner verstorbenen Tochter Bobbi Kristina, der Tochter von Whitney Houston. An diesem Tag jährte sich ihr Todestag zum vierten Mal. Der 50-Jährige nutzte die sozialen Medien, um seinem „kleinen Mädchen“, dessen Leben mit 22 Jahren endete , eine rührende Ehre zu erweisen.

„Jeden Tag trage ich dich an meinem Herzen. Ich denke an so viele Dinge, die du früher getan hast, von einem kleinen Mädchen bis zu einer schönen jungen Dame. Und dabei kann ich nur lächeln! Es erinnert mich daran, wie sehr ich mein kleines Mädchen jeden Tag mehr vermisse. So geliebt und so vermisst “, schrieb er. „Damit die Flamme weiterhin brennt, hat unsere Familie die Stiftung „The Bobbi Kristina Serenity House“ ins Leben gerufen, die großartige Dinge tut, um anderen Menschen in Not zu helfen, so wie du, wenn du noch hier wärst“, fügte Brown hinzu. „Krissi, an diesem besonderen Tag ehren wir dich, wir lieben dich und du leuchtest in unserer Erinnerung.“

Quelle: instagram.com

Tot in der Badewanne aufgefunden

Laut der Homepage der Stiftung ist das „Bobbi Kristina Serenity House“ eine gemeinnützige Stiftung für häuslichen Missbrauch, die „zum Gedenken an Bobbi-Kristina Brown von ihrem Vater Bobby Brown gegründet wurde“.

Im Januar 2015 wurde die junge aufstrebende Sängerin von ihrem Freund Nick Gordon mit dem Gesicht nach unten in einer Badewanne in ihrem Haus in Georgia gefunden. Brown starb sechs Monate später in der Hospizpflege. Sie wurde in ein medizinisch induziertes Koma versetzt,nachdem festgestellt wurde, dass sie einen Hirnschaden erlitten hatte und das Bewusstsein nie wiedererlangen würde. Brown wurde neben ihrer Mutter Whitney Houston beigesetzt , die 2012 im Alter von 48 Jahren starb.

Ein Autopsiebericht konnte trotzdem nicht klar festlegen, wie Brown starb. „Der Tod war eindeutig nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführen, aber der Arzt konnte nicht feststellen, ob er auf vorsätzliche oder zufällige Ursachen zurückzuführen war und hat die Todesart daher als unbestimmt eingestuft“, heißt es in dem Bericht. Es wurden jedoch Cannabis und Alkohol im Körper der jungen Frau gefunden, sowie verschreibungspflichtige Medikamente, die Berichten zufolge gegen Angstzustände eingesetzt wurden.