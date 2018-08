Bobby Car: Extremsportler schafft 119 km/h auf dem Mini-Ding

Donnerstag, 9. August 2018 17:46 Uhr

Auf einem kleinen Flitzer so richtig in Fahrt gekommen: Dirk Auer hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. „Es ist ein Gefühl wie Fliegen“, sagt er.

Der Extremsportler Dirk Auer hat auf einem Bobby-Car mit 119 Kilometern pro Stunde einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 46-Jährige startete am Sonntag bei dem Geschwindigkeitsevent „Race at Airport“ auf dem Flugplatz in Bottrop-Kirchhellen. Der vorherige Rekord lag bei 108 km/h. Den Weltrekord schaffte er allerdings nicht im ersten Anlauf – dabei waren Flammen aus einem Triebwerk geschlagen.

Drei Mini-Triebwerke

Sein aufgemotztes Spielzeug-Auto verfügt über eine Carbon-Hülle und einen erhöhten Lenker. Angetrieben wird der extrem kleine Flitzer normalerweise von drei Triebwerken: Zwei sind an den Unterarmen von Auer befestigt, das dritte am Bobby-Car. Nach der Feuer-Panne fuhr er mit nur einem an dem Gefährt befestigten Triebwerk zum Rekord.

„Es ist ein Gefühl wie Fliegen“, beschrieb Auer anschließend seine Eindrücke auf dem rasenden Spielzeugauto. Das Bobby-Car sei immer schneller geworden. Wäre die Strecke 200 Meter länger gewesen, hätte er noch schneller fahren können. Der Extremsportler aus dem hessischen Groß-Gerau rast bei seinen Fahrten fast wie ein Rennrodler, die Füße voraus, über die Strecke. Er wollte ursprünglich mindestens 150 bis 180 km/h schaffen.

Auer hat bereits mehrere Geschwindigkeits-Weltrekorde auf Inlineskates aufgestellt. Hinter einem Rennwagen schaffte er schon 307 km/h. Von einem Motorrad gezogen erreichte er 291 km/h. 1995 fuhr Auer auf Inlineskates in 24 Stunden die insgesamt 521 Kilometer von Frankfurt nach München. (dpa)