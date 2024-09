"Die Ketten gesprengt" Böhmermann und Schulz: „Fest & Flauschig“ nicht mehr nur bei Spotify

Sind mit "Fest & Flauschig" nun nicht mehr nur bei Spotify zu hören: Olli Schulz (l.) und Jan Böhmermann. (dr/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 15:57 Uhr

Der Podcast "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz wird nach der Sommerpause nicht mehr nur auf Spotify zu hören sein. Alte Folgen sind ab sofort bereits überall erhältlich, wo Podcasts gestreamt werden.

Gute Nachrichten für alle Fans von Satiriker Jan Böhmermann (43) und Musiker Olli Schulz (50). Wie Böhmermann selbst auf seinem offiziellen Mastodon-Account mitteilte, wird der gemeinsame Erfolgspodcast "Fest & Flauschig" nicht mehr nur auf dem Audio-Streamingdienst Spotify exklusiv zu hören sein. "Fest & Flauschig sprengt seine Ketten", schreibt der Entertainer. Nach der Sommerpause laufe der Podcast ab Sonntag, dem 8. September, auch bei allen anderen Streamingdiensten, die Podcasts anbieten.

"Bei Apple Music, Podimo, RTL+, Amazon… ÜBERALL!", so Böhmermann. Diese neue Regelung gelte "bis mindestens 2029". Die alten Folgen seien ab sofort überall kostenlos verfügbar. Seit 2016 lief "Fest & Flauschig" exklusiv bei Spotify. Der Podcast wurde als Nachfolgeprojekt der gemeinsamen Radiosendung "Sanft & Sorgfältig" ins Leben gerufen.

"Fest & Flauschig" bis heute extrem erfolgreich

Böhmermann und Schulz gelten als echte Podcast-Pioniere und ebneten den Weg für den bis heute anhaltenden Hype um sogenannte humorige "Laber-Podcasts". Bis heute gilt "Fest & Flauschig" als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Podcasts auf dem deutschsprachigen Markt, der dauerhaft in den Spotify-Charts in den oberen Rängen zu finden ist. 2018 wurden Böhmermann und Schulz mit dem Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.