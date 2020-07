Bollywood-Megastar Amitabh Bachchan mit Coronavirus infiziert

Der indische Bollywood-Megastar Amitabh Bachchan hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Auch sein Sohn wurde positiv getestet.

Bollywood-Megastar Amitabh Bachchan (77, „In guten wie in schweren Tagen“) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat er auf Twitter mitgeteilt. Er sei positiv auf eine Infektion getestet worden und befinde sich nun in einem Krankenhaus, erklärt er. Auch seine Familie und Angestellte hätten sich testen lassen, man warte aber noch auf die Ergebnisse.

Später teilte sein Sohn Abhishek (44) via Twitter mit, dass auch sein Test positiv gewesen sei. Er und sein Vater weisen demnach milde Symptome auf. Auch Abhishek Bachchan befinde sich im Krankenhaus.

Die beiden Schauspieler seien in das Nanavati-Krankenhaus in Mumbai eingewiesen worden, berichtet die britische „BBC“. Die Behörden hätten das Haus Bachchans als Quarantänezone gekennzeichnet.

Amitabh Bachchan ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten der Bollywood-Filmindustrie. Zehntausende Fans richteten auf Twitter Genesungswünsche an den Schauspieler, sogar Indiens Gesundheitsminister Hash Vardhan (65) meldete sich: „Lieber Amitabh ji, wie die ganze Nation wünsche auch ich Ihnen eine schnelle Genesung. Schließlich sind Sie das Idol von Millionen in diesem Land, ein ikonischer Superstar!“

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020