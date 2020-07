Bollywood-Star Aishwarya Rai Bachchan und Tochter in Klinik

Samstag, 18. Juli 2020 10:53 Uhr

Bollywood-Star Aishwarya Rai Bachchan und ihre Tochter sind im Krankenhaus, nachdem beide positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Drei Generationen der berühmtesten Bollywood-Familie sind Corona-positiv: Nur Tage nachdem ihr Ehemann Abhishek (44) und sein Vater, „Der König Bollywoods“ Amitabh Bachchan (77), sich wegen Infektionen ins Krankenhaus von Mumbai begaben, wurden nun auch Bollywood-Schauspielerin Aishwarya Rai Bachchan (46) und ihre achtjährige Tochter Aaradhya eingeliefert.

Nachdem ihr Ehemann und Schwiegervater positiv getestet wurden, begaben sich die ehemalige Miss World (1994) und ihre Tochter in Isolation. Nach einigen Tagen entwickelten beide eine „Kurzatmigkeit“ – ein typisches Covid-19-Symptom. Das berichtet die „Times of India“.

Bereits vergangenen Sonntag teilte Ehemann Abhishek Bachchan via Twitter mit, dass seine Frau und Tochter positiv auf Covid-19 getestet seien, jedoch zuhause in Quarantäne blieben. Beim Rest der berühmten Bollywood-Familie, einschließlich Mutter Jaya (72), seine die Tests negativ ausgefallen.

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers ??

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 12, 2020