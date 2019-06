Bond 25: Kleiner Appetizer auf Twitter

Montag, 17. Juni 2019 19:57 Uhr

Seit 2015 müssen James-Bond-Fans auf einen neuen Film ihres Lieblingsagenten warten. Nun veröffentlichte der offizielle Twitter-Account der 007-Reihe einen ersten Miniatur-Vorgeschmack zum neuen James Bond Film.

Bisher ist über den neuen Bond-Streifen nur wenig bekannt. Die Fans von Agent 007 müssen sich bislang mit dem Titel “Bond 25” begnügen. Über Twitter wurde nun ein erster, kurzer aber eindrucksvoller GIF-Teaser veröffentlicht. Zu sehen ist wie Daniel Craig (51) alias James Bond sich zur Kamera wendet und schießt. Traditionell trägt Bond einen Anzug mit weißem Hemd und lässig, geöffnetem Kragen.

Die Kulisse jedoch wirkt ziemlich steril. Im Hintergrund ist eine weiße, gekachelte Wand zu sehen. Der veröffentlichte Teaser knüpft an den Stil der bisherigen klassischen Intros der Agentenfilm-Reihe an. In jedem Intro trat Bond bisher in die Kulisse, wandte sich zur Kamera und schoss. Dazu hieß es: „A new week. A new beginning.“

Craig kehrt ans Set zurück

Zwischenzeitlich wurden die Dreharbeiten vertagt, da sich Hauptdarsteller Daniel Craig Mitte Mai am Filmset den Knöchel verletzte. Die Folge: Craig musste operiert werden (wir berichteten). Schon in dieser Woche soll der 51-jährige ans Set zurückkehren, der kleine Teaser soll wohl Craigs Rückkehr markieren.

Quelle: instagram.com

Erst gestern veröffentlichte der Brite auf seinem Instagram-Account ein Foto, auf dem er trainiert. Mittlerweile scheint es Daniel Craig also besser zu gehen.

Der geplante Kinostart im April 2020 soll allerdings nicht gefährdet sein.

