05.11.2020 16:30 Uhr

Bonez: Vom Gangster-Rapper zum Familienvater

Am Freitag kommt Bonez Album „Uncut“ auf den Markt. Mit dieser Nachricht verkündet der erfolgreiche Deutsch-Rapper, dass er sich für den Rest des Jahres eine Auszeit nehmen wird. Er möchte sich auf seine Familie und die Gesundheit fokussieren.

Für Bonez MC (34) läuft es aktuell richtig gut, in diesem Jahr veröffentlichte er schon zwei Alben. Im September wurde sein zweites Solo-Album „Hollywood“ released, diesen Freitag kommt schon das nächste Album „Hollywood Uncut“ heraus. Seine Fans sind begeistert.

Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Diese Weisheit nahm sich offenbar auch Bonez zu Herzen, denn für ihn ist dieses Jahr erstmal Schluss.

Zeit für seine Familie und sich

Trotz seines Mega-Erfolgs kündigt der 34-Jährige jetzt seine Pause an: „Nächsten Freitag kommt mein Album „Uncut“ und danach mache ich Feierabend für dieses Jahr und widme mich den wichtigen Dingen im Leben!! – Familie und Gesundheit.“ Mit Familie meint Bonez wohl seine kleine Tochter Tyga (8), laut Medienberichten der „Bild“ lebt er mit der Mutter seiner Tochter nicht mehr zusammen. Bis nächstes Jahr wird sich der Gangster-Rapper aus dem Rampenlicht zurückziehen.

Muss Bonez jetzt auch ins Gefängnis?

Kurz vor seiner Bekanntgabe eine Auszeit zu machen, tauchen Fotos auf, die Bonez zusammen mit Loredana und 187-Kollegen Gzuz zeigen. Alle drei stehen vor Gericht. Realität oder nur der Dreh eines neuen Musikvideos? Rapper Gzuz wurde erst kürzlich für 1,5 Jahre Gefängnis verurteilt und Loredana konnte ihrer Haftstrafe im „Petra-Betrugsfall“ gerade so entgehen. Ihre Fans sich sicher: da kommt was großes auf uns zu! Ein Feature zwischen der 187-Straßenbande und Loredana. Die Fotos wirken zu gestellt, um echt zu sein, also könnte der Dreh womöglich von Gzuz‘ und Loredanas Gerichtsverfahren handeln. Wir sind gespannt!

Tyga ist sein ein und alles!

Zum Glück muss Rapper Bonez vorerst nicht ins Gefängnis, ganz im Sinne seiner achtjährigen Tochter Tyga, mit der er jetzt ganz viel Zeit verbringen wird. Obwohl der 34-Jährige von außen immer den harten Gangster gibt, kann er auch ganz anders, wenn es um seine süße Tochter geht. Seine Follower verzaubert Bonez auf Instagram immer mal wieder mit zuckersüßen Fotos der Kleinen. Mal führt die Achtjährige ernsthafte Gespräche mit Onkel Gzuz, ein anderes Mal sitzt sie mit Raf Camora am Tisch und liest die Speisekarte des Restaurants. Wer kann schon behaupten, in diesem Alter einen so coolen Papa und Onkels zu haben?

Galerie

Was geht da zwischen Bonez und Loredana?

Gibt es bald eine neue Patchwork-Rap-Familie? Genau so wie Bonez ist Loredana Mutter einer kleinen Tochter, ebenfalls von ihrem Partner getrennt. Schon seit längerer Zeit machen Gerüchte den Umlauf, dass zwischen den zwei Deutsch-Rap-Stars mehr geht als nur Freundschaft. Anfang des Jahres posteten beide häufig gemeinsame Instagram-Storys und die 25-Jährige war zu Gast bei einem von Bonez‘ Konzerten. Selbst Tyga soll Loredana bereits kennengelernt haben. Bestätigt ist bislang nichts, aber wer weiß, was mit ihrem neuen gemeinsamen Musik-Video noch alles auf uns zukommen wird… (TSK)