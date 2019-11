Bonnie Strange: Dieser Mann rettete sie vor dem Liebeskummer

Im letzten Jahr schwebten Bonnie Strange und ihr Liebster Bobby Lies noch auf Wolke 7 und beide galten als das trashige It-Paar des Boulevards. Im vergangenen August dann die überraschende Nachricht, dass das Model und der Musiker kein Paar mehr sind.

Die 23-Jahrige schien das ganz schön mitgenommen zu haben. Auf Instagram verriet Bonnie jetzt, dass sie damit kämpfte, „ihre schrecklichen Herzschmerzen“ loszuwerden.

Quelle: instagram.com

„Sport ist wie Therapie“

Und dabei half ihr offenbar ein Mann ganz besonders. Zu ihrem Personaltrainer Roland scheint die schrille Blondine nämlich ein gutes Verhältnis zu pflegen. Die letzten Monate nach der Trennung sah man sie vermehrt bei verschiedenen Sporteinheiten zusammen mit Roland.

Unter einem Bild gemeinsam mit ihrem Trainer schrieb Strange kürzlich: „Das ist der Typ, der mir beigebracht hat, dass Sport Spaß machen kann … und der mir geholfen hat, diesen Sommer über die schrecklichen Herzschmerzen hinwegzukommen, indem ich Sport gemacht habe.“

Und weiter: „Ich wusste nicht, dass die Arbeit am eigenen Körper tatsächlich wie eine Therapie sein kann – und einen glücklich macht! Danke Roland, dass du der beste Trainer bist, den ich je hatte. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben.“