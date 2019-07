Bonnie Strange über ihr neues Leben auf den Balearen

Mittwoch, 10. Juli 2019 22:26 Uhr

Bonnie Strange über ihr neues Leben auf Ibiza. Die 33-Jährige hat der Hauptstadt vor gut einem Jahr den Rücken gekehrt. Seither lebt sie mit ihren Liebsten auf der spanischen Insel. Der Tapetenwechsel sorgte für einige Veränderungen in ihrem Leben.

In einem Interview sprach sie nun über die Entscheidung, Berlin zu verlassen und darüber, wie es ihnen auf Ibiza geht. Bonnie Strange gehörte früher zu den Stammgästen der Berliner Partyszene. Heute lebt sie mit ihrem Freund Bobby, sowie ihrer einjährigen Tochter Goldie in einer ländlichen Gegend Ibizas und will daran vorerst nichts ändern. „Ich habe mich sehr gut eingelebt. Ich liebe ja die Sonne und den Süden“, erklärt die Blondine im Gespräch mit ‚t-online.de‘.

„Ich bin eine Person, die gerne auf dem Land wohnt und Ibiza ist teilweise sehr ländlich. Wir leben außerhalb, mitten in der Natur. Es ist wunderschön.“

Quelle: instagram.com

Wohnung in Berlin aufgelöst

Wie lange sie auf der spanischen Insel leben wird, wisse die gebürtige Russin, die eigentlich Jana Weilert heißt, noch nicht. Das Haus, in dem sie dort lebt, miete sie immer für ein Jahr. Aber sie verrät: „Meine Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg habe ich aufgelöst.” Der Lebenswandel hat für die Unternehmerin viele Vorteile. Schließlich hat sie aufgehört zu rauchen und geht weniger feiern. „Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn du mit einem Baby so stinkst und dir ständig die Hände deswegen wäscht. Es ist einfach besser für Goldie und auch besser für mich“, sagt sie zum Thema Rauchen. „Das ist jetzt super toll.“

Ganz rauchfrei ist sie aber nicht, E-Zigaretten müssen noch herhalten. Dafür sei sie im vergangenen Jahr nicht einmal in einem Club gewesen. Sie hatte früher mal eine Partyphase, sagt aber heute: „Ich bin eher eine Stubenhockerin. Ich bin dann lieber zu Hause und trinke dort etwas.“

Aktuell ist Bonnie Strange mit Boris Alexander Stein liiert. Der nahm 2016 an der Castingshow „The Voice of Germany“ teil.