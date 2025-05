Stars Bonnie Wright: Das sind ihre Ratschläge an die Stars der neuen ‚Harry Potter‘-Serie

Bonnie Wright - January 2019 - Avalon - The Art of Elysium Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 16:00 Uhr

Bonnie Wright hat den neuen ‚Harry Potter‘-Schauspielern dazu geraten, bei den Dreharbeiten zu der neuen Serie „jede Minute zu genießen“.

Die 34-jährige Schauspielerin, die im Originalfilm die Rolle der Ginny Weasley spielte, hat sich zu den Ratschlägen geäußert, die sie den Schauspielern aus HBOs kommenden sieben Staffeln umfassenden Serien-Reboot von J.K. Rowlings erfolgreicher Buchreihe geben würde.

Wright erklärte in einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin: „Ich hoffe, dass jeder Schauspieler, der in die Rollen schlüpft, sich echt am Buch orientiert und seine Interpretation der Figuren aus dem Buch als eine Vorlage nimmt. Und ich hoffe einfach, dass diejenige das macht, was sie möchte, und ihre Figur so gestaltet, wie sie sich Ginny vorstellt.“ Die Prominente riet den zukünftigen ‚Harry Potter‘-Stars, dass sie „jede Minute“ der Dreharbeiten genießen sollten. Wright sagte: „Ich würde einfach sagen: Seid im Moment präsent. Genießt jede Minute, das ist das Einzige, was ich sagen kann.“ Bonnie war neun Jahre alt, als sie im Jahr 2001 im ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘-Film zum ersten Mal Ginny spielte.