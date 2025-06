Musik Bono: U2 ist eine Demokratie

Adam Clayton, Bono, The Edge and Larry Mullen Jr. of U2 at the 45th Kennedy Center Honors - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2025, 14:55 Uhr

Bono hat U2 als „Demokratie“ bezeichnet.

Der 65-jährige Rocker hat erklärt, dass die ‚With or Without You‘-Band – die auch aus The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. besteht – alle Ideen für neue Musik einbringen. Trotzdem werden normalerweise die Vorschläge des Leadgitarristen bevorzugt.

Auf die Frage, wie U2 auch nach mehr als 40 Jahren in der Branche noch so harmonisch funktioniert, wird Bono von der Zeitung ‚Daily Star on Sunday‘ in der ‚Wired‘-Kolumne mit den Worten zitiert: „Verdammte Demokratie. Thom Yorke von Radiohead sagt: ‚Eine Band ist wie die Vereinten Nationen, nur dass ich Amerika bin.‘ Aber U2 ist eine echte Demokratie. Wir hören uns alle zu und tun dann, was Edge sagt.“

Bono steht im Mittelpunkt des neuen Apple TV+-Dokumentarfilms ‚Stories of Surrender‘, der eine Ein-Mann-Performance dokumentiert, die er 2023 in New York gegeben hat. Er bezweifelt aber, dass seine U2-Bandkollegen sehr an dem Projekt interessiert sind. Er sagte: „Ich glaube, Larry mag nur Western. Adam sagte, er mochte den Moonwalk, also denke ich, dass er sich vielleicht einen anderen Film angesehen hat. Edge ist immer da. Er unterstützt mich sehr, vor allem, wenn er mich offen oder verletzlich sieht, was unsere Definition von Kunst ist.“ Der irische Musiker beschreibt den Film als „sehr intim“ und verriet, dass er sich für das Projekt von der verstorbenen Beatles-Ikone John Lennon inspirieren ließ. „Es hieß immer: ‚Mach den Brustkorb auf, zeige, was das Herz ist, lass es bluten.‘ Das war die Art und Weise von John Lennon. Es beginnt also mit einer Herzoperation.“